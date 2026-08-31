En el marco de los festejos por el Día del Abogado, que se celebró el pasado 29 de agosto, comenzaron a aparecer las primeras señales políticas de cara a una de las elecciones más importantes que tendrá el sector judicial sanjuanino en los próximos meses: la renovación de los representantes del Foro de Abogados en el Consejo de la Magistratura.

Si bien todavía no existe una fecha oficialmente definida, las elecciones se realizarían durante noviembre. Sin embargo, distintos movimientos registrados durante los últimos días hicieron que abogados de diferentes espacios comenzaran a mirar con atención lo que consideran el inicio de la maquinaria político-judicial rumbo a esa disputa.

Una de las primeras señales fue la activación en redes sociales de Abogacía Activa, una de las dos agrupaciones que confluyeron en la llegada de José Salinas a la presidencia del Foro de Abogados. Durante la última semana, el espacio comenzó a tener una marcada presencia digital.

Los perfiles en redes dejaron algunas de las primeras señales de cara al Consejo.

Primero promocionó la celebración por el Día del Abogado y luego realizó un sorteo. Finalmente, el sábado difundió dos videos institucionales en sus redes sociales, realizados en el marco de la conmemoración del Día del Abogado y no específicamente para mostrar imágenes de la fiesta.

Precisamente sobre esos contenidos aparecieron algunas de las lecturas políticas. Según pudo recabar DIARIO HUARPE, desde sectores opositores señalaron que quienes trabajaron en la realización de los videos tienen vínculos laborales con el actual Gobierno provincial.

De acuerdo con esas versiones, la productora que estuvo detrás de los institucionales trabaja para, al menos, dos ministerios del Gobierno de Marcelo Orrego.

Para los sectores que observan con atención la futura elección del Consejo de la Magistratura, esos no pasó inadvertido y fue sumado a una serie de señales que, entienden, muestran que algunos espacios ya comenzaron a posicionarse de cara a la disputa electoral.

Pero el movimiento político no pasó solamente por las redes sociales. La fiesta realizada el sábado también dejó diferentes lecturas entre los asistentes. Abogados cercanos al Partido Justicialista y otros profesionales que se autodefinen como independientes, o sin una bandera política, cuestionaron la masiva presencia de funcionarios del actual Gobierno provincial.

Según señalaron, varios funcionarios no sólo asistieron al encuentro sino que tuvieron una participación activa durante la jornada, formando parte de concursos y sorteos. Además, el gobernador Marcelo Orrego brindó un discurso ante los presentes.

Para estos sectores, la escena no pasó inadvertida y fue interpretada como una nueva señal de cercanía entre el oficialismo provincial y uno de los espacios que actualmente tiene peso dentro del Foro de Abogados, en un año marcado por la próxima elección de los representantes ante el Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, desde el propio Foro de Abogados buscaron bajarle el tono a esas interpretaciones. Fuentes calificadas de la institución consultadas por DIARIO HUARPE aseguraron que la presencia de funcionarios de los gobiernos de turno en la tradicional celebración es prácticamente histórica y que el evento siempre funcionó como un espacio de encuentro entre abogados, magistrados y representantes de distintos sectores del Estado.

Según explicaron, este año incluso se cursaron menos invitaciones institucionales que en oportunidades anteriores. Entre los invitados estuvieron el gobernador Orrego, el vicegobernador Fabián Martín —como representante del Poder Legislativo—; por la Corte de Justicia estuvo el cortista Juan José Victoria; funcionarios del Ministerio de Gobierno, como la ministra Laura Palma; el secretario de Ambiente, Federico Ríos, con quienes el Foro mantiene convenios vinculados a obras realizadas en el club, y el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, también por convenios y trabajos realizados en conjunto.

Asimismo, fue invitado el presidente del Colegio de Magistrados, Pablo Farina. Otro dato que llamó la atención fue la presencia de Jimena La Torre, vocal del Consejo de la Magistratura de la Nación. Desde el Foro destacaron que fue especialmente invitada y que afrontó personalmente todos los gastos de su visita.

Sin embargo, en los sectores opositores también hubo quienes interpretaron esa presencia en clave electoral, teniendo en cuenta que el 20 de octubre se desarrollarán las elecciones nacionales para representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Desde el Foro insistieron en que la fiesta no significó el lanzamiento de ninguna campaña ni estuvo organizada con un objetivo electoral. Esa lectura, sin embargo, no es compartida por otros espacios de la abogacía sanjuanina, que consideran que la disputa ya comenzó a mostrar sus primeras señales.

Quiénes intengran el Consejo

Los integrantes del Consejo de la Magistratura hoy son: Juan José Victoria, ministro de la Corte de Justicia, quien preside el Consejo y representa al Poder Judicial; Laura Palma, ministra de Gobierno, en representación del Poder Ejecutivo; Fernanda Paredes, diputada provincial, en representación del Poder Legislativo; y los representantes del Foro, Raúl Acosta y Valeria Torres.