El próximo lunes 28 de septiembre no habrá actividad comercial en San Juan debido a la conmemoración del Día del Empleado de Comercio. La medida alcanzará a comercios, supermercados, shoppings y demás establecimientos de venta de la provincia.

Así lo informó la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, que recordó que la fecha se encuentra establecida por la Ley Provincial Nº 2624-P, que fija el cuarto lunes de septiembre de cada año para reconocer a los trabajadores mercantiles.

De esta manera, durante toda la jornada del lunes no habrá atención habitual al público en los establecimientos alcanzados por la normativa. Desde la entidad recomendaron a los consumidores organizar sus compras con anticipación para evitar inconvenientes.

Qué comercios estarán alcanzados

La jornada incluirá a los principales rubros comerciales de la provincia, entre ellos supermercados, shoppings, locales comerciales y otros establecimientos dedicados a la venta de productos y servicios.

La disposición busca garantizar el descanso correspondiente a los empleados mercantiles y reconocer el trabajo que desarrollan diariamente dentro de una de las actividades económicas más importantes de San Juan.

Desde la Cámara de Comercio destacaron que la fecha representa una oportunidad para valorar el aporte de quienes trabajan en el sector.

“Es una oportunidad para poner en valor el aporte de cada trabajador mercantil, cuyo esfuerzo diario acompaña y fortalece el crecimiento del comercio y de nuestra comunidad”, señalaron desde la institución.

Reconocimiento a los trabajadores

La Cámara también hizo llegar su reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del comercio de San Juan y remarcó la importancia de continuar promoviendo el diálogo entre empleados, comerciantes y empresarios.

Además, la institución ratificó su intención de mantener el trabajo conjunto entre los distintos sectores que forman parte de la actividad comercial provincial.

Ante el cierre previsto para el lunes 28, se recomienda a los sanjuaninos anticipar las compras durante el fin de semana y consultar previamente los horarios particulares de aquellos servicios que puedan mantener alguna modalidad especial de atención.