Cada 21 de septiembre, estudiantes de distintos niveles educativos celebran su día en Argentina con encuentros, actividades recreativas y reuniones al aire libre. La fecha coincide además con el inicio de la primavera, pero el origen de la efeméride está relacionado con Domingo Faustino Sarmiento y una iniciativa surgida a comienzos del siglo XX.

El origen de la celebración

El Día del Estudiante comenzó a conmemorarse en 1902 por iniciativa de Salvador Debenedetti, quien en ese momento era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y presidente del Centro de Estudiantes.

La elección del 21 de septiembre tuvo un motivo histórico: la fecha fue establecida para recordar la repatriación de los restos de Domingo Faustino Sarmiento, quien había fallecido en Asunción del Paraguay el 11 de septiembre de 1888, a los 77 años.

Después de su muerte, sus restos fueron trasladados a la Argentina y finalmente sepultados en el Cementerio de la Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires. La llegada de sus restos al país quedó vinculada así con la fecha que años más tarde sería adoptada para homenajear a los estudiantes.

Una fecha que se transformó con los años

Con el paso del tiempo, la jornada adquirió un carácter principalmente recreativo. El 21 de septiembre quedó asociado a reuniones entre compañeros, picnics, actividades deportivas y encuentros en plazas y parques.

La coincidencia con el comienzo de la primavera en el hemisferio sur también contribuyó a consolidar el carácter festivo de la jornada. Sin embargo, el Día del Estudiante y el Día de la Primavera son celebraciones diferentes que coinciden en el calendario.

La fecha tampoco constituye un feriado nacional. En el ámbito educativo puede implicar suspensión de actividades según el nivel y las disposiciones de cada jurisdicción.

El vínculo con Sarmiento

La elección de la fecha también refleja la importancia que tuvo Sarmiento en la historia educativa argentina. La conmemoración del Día del Estudiante nació, precisamente, ligada al recuerdo del educador y expresidente argentino, décadas después de su fallecimiento.

Así, detrás de una jornada actualmente asociada con festejos juveniles, existe una historia que comenzó en 1902 y que vinculó a los estudiantes universitarios con la memoria de una de las figuras centrales de la educación argentina.