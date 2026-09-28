Este lunes 28 de septiembre los hinchas de River celebran su día, una fecha elegida para homenajear a Ángel Amadeo Labruna. El máximo ídolo de la institución nació un 28 de septiembre de 1918.

La conmemoración comenzó en 2003, cuando Fernando Guarini, entonces presidente de la Subcomisión del Hincha, propuso establecer una fecha para celebrar a los seguidores del Millonario.

El homenaje a Labruna

La fecha elegida no fue casual, ya que coincidía con el nacimiento de Labruna. La propuesta fue aprobada por la Comisión Directiva encabezada por José María Aguilar y desde entonces el 28 de septiembre quedó instalado como el Día del Hincha de River.

Labruna fue una figura central de River tanto como jugador como entrenador. Debutó en Primera en 1939 y fue una de las piezas de La Máquina, una de las delanteras más recordadas del fútbol argentino.

Un símbolo de la historia millonaria

Como futbolista, Labruna permaneció durante años ligado a River y se convirtió en uno de los grandes goleadores de la institución. También tuvo una extensa trayectoria como entrenador del club.

Por eso, cada 28 de septiembre los hinchas millonarios recuerdan su figura y celebran una jornada que quedó vinculada a uno de los nombres más importantes de la historia de River.