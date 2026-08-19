Rawson tendrá este domingo 23 de agosto un festejo especial por el Día del Niño, con una propuesta pensada para que las familias disfruten de una jornada de juegos y entretenimiento.

La celebración comenzará a las 13:30 y se desarrollará en el Club Villa Hipódromo, ubicado en Paula Albarracín de Sarmiento y Guayaquil.

La actividad tendrá como protagonistas a los niños y contará con diferentes propuestas recreativas para compartir en familia.

Chocolate, medialunas y juegos

Durante la jornada habrá chocolate para todos y medialunas para compartir. Además, los asistentes podrán participar de juegos y una kermés.

La propuesta también incluirá sorteos y premios para los participantes, junto con diferentes actividades pensadas especialmente para los más chicos.

Desde la organización invitaron a las familias a acercarse con el mate para acompañar la tarde.

El festejo es organizado en el marco de las actividades impulsadas por 'Rawson Suma' de la Municipalidad de Rawson, y contará con una jornada destinada a celebrar a los niños y generar un espacio de encuentro para las familias.