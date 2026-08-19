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Día del Niño en Rawson: habrá juegos, chocolate, sorteos y kermés
POR REDACCIÓN
Rawson tendrá este domingo 23 de agosto un festejo especial por el Día del Niño, con una propuesta pensada para que las familias disfruten de una jornada de juegos y entretenimiento.
La celebración comenzará a las 13:30 y se desarrollará en el Club Villa Hipódromo, ubicado en Paula Albarracín de Sarmiento y Guayaquil.
La actividad tendrá como protagonistas a los niños y contará con diferentes propuestas recreativas para compartir en familia.
Chocolate, medialunas y juegos
Durante la jornada habrá chocolate para todos y medialunas para compartir. Además, los asistentes podrán participar de juegos y una kermés.
La propuesta también incluirá sorteos y premios para los participantes, junto con diferentes actividades pensadas especialmente para los más chicos.
Desde la organización invitaron a las familias a acercarse con el mate para acompañar la tarde.
El festejo es organizado en el marco de las actividades impulsadas por 'Rawson Suma' de la Municipalidad de Rawson, y contará con una jornada destinada a celebrar a los niños y generar un espacio de encuentro para las familias.