Frente a un valor elevado de azúcar en sangre, la especialista Megan Asterino-McGeean explicó qué ocurre realmente al tomar agua en personas con diabetes tipo 2. La enfermera y educadora en diabetes aclaró que mantener una buena hidratación evita que el cuadro empeore, aunque no reduce la glucosa de forma directa. Según la profesional, el cuidado de esta enfermedad requiere seguir las indicaciones médicas, controles y medicamentos específicos para un tratamiento efectivo.

Megan Asterino-McGeean detalló que la deshidratación aumenta la concentración de glucosa porque disminuye el volumen de líquido disponible en el organismo. Dado que la medición se realiza en miligramos por decilitro, la falta de agua incrementa la proporción de azúcar sin que el cuerpo haya producido una cantidad mayor. Sin embargo, el organismo regula los líquidos y beber agua en exceso no elimina la glucosa ni soluciona la causa de un valor alto.

Por otro lado, la educadora señaló que cuando la glucosa está elevada, los riñones trabajan más para eliminar el exceso mediante la orina. Si esa pérdida no se repone, se genera un circuito perjudicial donde la glucosa alta y la deshidratación se potencian. A largo plazo, esta combinación continua o grave durante una enfermedad puede causar o agravar daños en los nervios y en los riñones.

Finalmente, Megan Asterino-McGeean indicó que las necesidades de líquidos varían en cada paciente y recomendó consultar con el equipo de salud sobre las metas o restricciones personales. El agua debe ser la fuente principal de hidratación como una medida de apoyo cotidiano, pero nunca como un reemplazo del tratamiento definido por profesionales de la salud.