Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino afrontará la fecha 18 del campeonato en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, con el objetivo de recuperarse después de un complicado paso por Singapur, donde no pudo completar ni la carrera sprint ni el Gran Premio.

La actividad comenzará este viernes 23 de octubre con las dos primeras prácticas libres. El sábado será el turno del último entrenamiento y de la clasificación, mientras que la carrera principal se disputará el domingo 25.

Los fanáticos argentinos podrán seguir las sesiones durante la tarde, con horarios accesibles para acompañar al representante de Alpine durante las tres jornadas.

Los días y horarios de Colapinto en Austin

El cronograma del Gran Premio de Estados Unidos tendrá el formato tradicional, sin carrera sprint. Todas las sesiones se desarrollarán en el Circuito de las Américas y los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 23 de octubre

14:30: primera práctica libre.

18:00: segunda práctica libre.

Sábado 24 de octubre

14:30: tercera práctica libre.

18:00: clasificación.

Domingo 25 de octubre

17:00: carrera del Gran Premio de Estados Unidos.

La clasificación del sábado será clave para determinar el lugar desde el que Colapinto largará la competencia del domingo. Antes, los entrenamientos le permitirán al equipo trabajar en la puesta a punto del Alpine y evaluar el rendimiento del monoplaza en el trazado estadounidense.

Dónde ver el Gran Premio de Estados Unidos

En Argentina, el Gran Premio de Estados Unidos podrá seguirse por Fox Sports y mediante las plataformas de streaming que cuentan con los derechos de transmisión, entre ellas Disney+ Premium y F1 TV, según el servicio contratado.

La programación televisiva puede variar según la señal y la plataforma. Por eso, se recomienda consultar la grilla correspondiente antes del inicio de cada sesión.

Cómo llega Colapinto a la carrera

El argentino llega a Austin después de un fin de semana difícil en Singapur, donde problemas técnicos condicionaron su participación y terminaron con dos abandonos. El desafío será volver a completar una competencia y aprovechar las oportunidades que presente la fecha estadounidense.

El circuito de Austin tiene 5,513 kilómetros de extensión y 20 curvas. Su trazado combina sectores rápidos, cambios de dirección y zonas de frenado que exigen precisión y equilibrio en los monoplazas. La carrera está programada a 56 vueltas.

Además, el Gran Premio de Estados Unidos marcará el inicio de una exigente gira americana para la Fórmula 1, que continuará con las fechas de México y Brasil en las semanas siguientes.

Una fecha clave en el tramo final del campeonato

El fin de semana también tendrá impacto en la lucha por el campeonato de pilotos y de constructores. Kimi Antonelli llega como líder de la clasificación y Austin aparece como una oportunidad para ampliar su ventaja y acercarse a la definición del título.

Para Alpine, cada punto será importante en la disputa entre los equipos. Colapinto y su compañero Pierre Gasly buscarán mejorar los resultados de las últimas carreras y contribuir a la recuperación de la escudería.

Con tres jornadas de actividad por delante, los entrenamientos y la clasificación serán determinantes para conocer las posibilidades del argentino antes de la carrera principal del domingo.