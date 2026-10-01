Emiliano “Dibu” Martínez protagonizó un emotivo momento en la concentración de la Selección Argentina en Córdoba, donde recibió a Lucenzo, un pequeño fanático que pudo conocer a varios de sus ídolos y llevarse una camiseta firmada. Tras el encuentro, el chico resumió lo vivido con una frase cargada de emoción: “Fue el día más feliz de mi vida”.

Todo ocurrió durante el almuerzo de este miércoles, en la previa del amistoso de la Selección Argentina frente a Bolivia. Dibu Martínez permitió que el niño ingresara a la concentración y allí tuvo la posibilidad de encontrarse también con Cristian “Cuti” Romero y Lautaro Martínez, quienes se sumaron a las firmas y las fotos.

“Me firmaron la camiseta, no solo el Dibu, el Cuti Romero y Lautaro Martínez. Me saqué muchas fotos”, contó Lucenzo después del encuentro. El pequeño también había preparado un regalo especial para el arquero: un muñeco con la figura del campeón del mundo, que Martínez recibió con entusiasmo.

El momento tuvo además una curiosa coincidencia. Lucenzo le contó al arquero que también lleva Martínez como apellido y recibió una respuesta que terminó de completar una jornada inolvidable: Dibu le dijo que sería “el nuevo arquero de la Selección Argentina”.

El gesto de la Selección Argentina con los hinchas

El encuentro de Lucenzo con los jugadores se produjo en medio de una serie de gestos del plantel hacia los fanáticos que se acercaron a acompañarlos durante su estadía en Córdoba.

En la noche del martes, varios futbolistas se detuvieron a firmar autógrafos y sacarse fotos con las personas que esperaban frente al hotel. Dibu Martínez fue uno de los primeros en acercarse, seguido por Cuti Romero, Alexis Mac Allister y otros integrantes del plantel, además del entrenador Lionel Scaloni.

Para Lucenzo, sin embargo, la experiencia fue todavía más especial. Después de ingresar a la concentración, conseguir las firmas y conversar con sus referentes, no dudó al definir lo que había vivido: “Fue la mejor experiencia, el día más feliz de mi vida”.