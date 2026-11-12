La Selección Argentina tendrá una particularidad en su próximo amistoso frente a Uruguay: por primera vez después del retiro de Lionel Messi, Lionel Scaloni deberá resolver quién llevará la cinta de capitán con varios de los principales referentes fuera de escena.

Cristian "Cuti" Romero y Lautaro Martínez, quienes integran la nueva línea de capitanes del equipo, no fueron convocados por distintas molestias físicas. En tanto, Emiliano "Dibu" Martínez sí forma parte del plantel, aunque todavía está en recuperación de una fractura de mandíbula.

El arquero se entrena con una máscara protectora y su presencia como titular todavía depende de la decisión del cuerpo técnico. Según informó Olé, el médico de la Selección, Daniel Martínez, indicó que el futbolista está sin dolor y que incluso participó de trabajos de fútbol.

El Dibu, ante la posibilidad de llevar la cinta

Si Scaloni decide que Emiliano Martínez esté bajo los tres palos este viernes, el arquero podría asumir la capitanía. Sin embargo, si el entrenador opta por Gerónimo Rulli, se abrirá otra posibilidad y deberá elegir entre los jugadores disponibles.

Entre los nombres que aparecen como alternativas están Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. Todos integran el grupo de campeones del mundo que continúan en el seleccionado.

Tagliafico cuenta con un antecedente como capitán: llevó la cinta en Independiente durante la campaña que terminó con la conquista de la Copa Sudamericana 2017. Enzo Fernández, por su parte, también tuvo experiencia como subcapitán durante su etapa en Chelsea.

La nueva línea de capitanes de Scaloni

Luego de la despedida de Messi, Scaloni había anunciado que Cuti Romero sería el primer capitán, seguido por Lautaro Martínez y el Dibu. El entrenador explicó que el defensor ya ocupaba un lugar en la sucesión detrás de Messi y Nicolás Otamendi.

Ahora, las ausencias y la situación física del arquero obligan a resolver quién asumirá esa responsabilidad ante Uruguay, en un partido que marcará el comienzo de una nueva etapa para la Albiceleste.

Argentina enfrentará a Uruguay este viernes 13 de noviembre en La Bombonera y luego jugará ante Costa Rica, el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.