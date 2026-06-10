El futuro de Emiliano Martínez vuelve a estar en el centro de las especulaciones del mercado de pases europeo. Según versiones surgidas en medios internacionales, el arquero de la Selección Argentina habría alcanzado un acuerdo para incorporarse a uno de los clubes más poderosos de Europa una vez concluido el Mundial 2026.

De acuerdo con la información publicada por medios británicos y replicada en distintos portales deportivos, el destino del campeón del mundo sería el Manchester United, institución que busca reforzar una posición considerada estratégica para la próxima temporada.

Las versiones indican que ya existiría un entendimiento entre el entorno del futbolista y la dirigencia del club inglés, aunque todavía restaría avanzar en las negociaciones formales con Aston Villa, dueño de su ficha y con contrato vigente.

Martínez se consolidó durante las últimas temporadas como una de las principales figuras del Aston Villa y uno de los arqueros más destacados de la Premier League. Su rendimiento también lo convirtió en una pieza clave de la Selección Argentina campeona del mundo y bicampeona de América.

El interés de Manchester United no es nuevo. Desde hace varios mercados de pases, el club sigue de cerca al arquero marplatense debido a su experiencia internacional, liderazgo y regularidad en la máxima competencia inglesa.

Las versiones señalan que el posible traspaso se concretaría una vez finalizada la participación argentina en el Mundial 2026, para evitar distracciones durante la competencia y facilitar una negociación ordenada entre las partes involucradas.

Por el momento no hubo confirmaciones oficiales ni del jugador ni de las instituciones implicadas. Sin embargo, el rumor ganó fuerza en Europa y alimenta las expectativas sobre uno de los movimientos más importantes que podría tener el próximo mercado de transferencias.

Mientras tanto, Martínez mantiene el foco en la Copa del Mundo, donde continúa siendo uno de los referentes del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y una de las figuras más valoradas por los hinchas argentinos.

En caso de concretarse, el pase marcaría uno de los desafíos más importantes de su carrera, al sumarse a una institución histórica que busca recuperar protagonismo tanto en Inglaterra como en las competiciones internacionales.