Emiliano “Dibu” Martínez llegó a Argentina para sumarse a la Selección y habló sobre la despedida de Lionel Messi con la Albiceleste. El último partido del capitán en Argentina será el 6 de octubre frente a Benín, en el Monumental.

“La verdad pensé que ya se había retirado”, expresó el arquero al referirse a la posibilidad de que Messi pueda despedirse ante su público. Además, sostuvo que tratarán de que sea “un lindo día” para el capitán argentino.

El recuerdo de España

Martínez también recordó la final de la Copa del Mundo ante España, disputada dos meses antes, y reconoció que la derrota por 1-0 todavía le duele. “Es lindo llegar a una final de vuelta, pero lamentablemente no la pudimos ganar. Me va a quedar la espina por mucho tiempo”, señaló.

Sobre la continuidad de Lionel Scaloni, el arquero aseguró que lo que decida el entrenador junto a su equipo de trabajo contará con el respaldo del plantel. También afirmó que disfruta volver a la Selección y que buscará mantener el arco en cero.

Su candidatura al Balón de Oro

Dibu Martínez también fue consultado por su candidatura al Balón de Oro y descartó que pueda ser el ganador. En cambio, señaló directamente a Messi como candidato al premio. “Ni loco soy candidato al Balón de Oro, pero Messi sí”, afirmó el arquero argentino al cerrar su diálogo con la prensa.