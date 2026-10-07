La Subsecretaría de Trabajo de San Juan avanzará con el dictado de la conciliación obligatoria ante el conflicto que mantiene la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con las empresas de transporte por el pago de un aumento salarial.

La intervención oficial se produjo luego de la retención del servicio realizada durante la mañana de este miércoles, que dejó a gran parte de San Juan sin colectivos y generó complicaciones para miles de usuarios que necesitaban trasladarse para trabajar, estudiar o cumplir con distintos compromisos.

La conciliación obligatoria busca abrir una nueva instancia de diálogo entre las partes y evitar que continúen las interrupciones del transporte público mientras se intenta alcanzar un acuerdo.

El paro generó complicaciones durante la mañana

La medida de fuerza comenzó durante la madrugada y afectó a las líneas urbanas e interurbanas. La UTA reclama que se concrete el pago del incremento salarial acordado para los trabajadores del sector.

La protesta tuvo un fuerte impacto en las calles de la provincia. Numerosos pasajeros llegaron a las paradas y se encontraron con que las unidades no circulaban, por lo que debieron buscar alternativas para llegar a sus destinos.

El gremio había planteado además la posibilidad de realizar nuevas retenciones del servicio si el reclamo salarial no era atendido.

El Gobierno también analiza sanciones

Mientras se avanza con la conciliación obligatoria, el Gobierno provincial analiza si la medida de fuerza cumplió con los requisitos establecidos para la prestación de un servicio esencial.

El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, sostuvo que la UTA no habría comunicado formalmente la medida con la anticipación prevista y tampoco habría garantizado el porcentaje mínimo de prestación. Según explicó, en este tipo de servicios debería asegurarse un 75% de funcionamiento y presentarse un plan de contingencia.

Por este motivo, Trabajo evalúa posibles sanciones económicas contra el sindicato, aunque todavía no está definido el monto de una eventual multa.

En paralelo, desde la Secretaría de Tránsito y Transporte también cuestionaron la modalidad de la protesta y advirtieron que los incumplimientos podrían ser considerados al momento de evaluar las concesiones del sistema.

La conciliación obligatoria abre ahora una nueva etapa en el conflicto, con el objetivo de restablecer el servicio y encontrar una solución al reclamo salarial de los choferes.