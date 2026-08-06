La Justicia sanjuanina ordenó la prisión preventiva por 30 días para el reconocido DJ Agustín Yine, quien está imputado en una causa por presunta violencia de género. La medida fue resuelta durante la audiencia de formalización, en la que además se fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria.

La denuncia fue presentada el 30 de julio en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG). Durante la audiencia trascendió que la denunciante, pareja del músico, cursa un embarazo de 16 semanas, mientras que su identidad fue resguardada para evitar su revictimización.

Según la acusación fiscal, el episodio investigado ocurrió el 29 de julio en la vivienda que ambos compartían. La mujer declaró que encontró envoltorios que presuntamente contenían estupefacientes y decidió descartarlos en el inodoro. Siempre de acuerdo con su denuncia, esa situación provocó una reacción violenta del imputado, quien la habría sujetado y exigido explicaciones, por lo que ella pidió ayuda a familiares para que retiraran al DJ del domicilio.

Por su parte, Agustín Yine negó esa versión durante la audiencia. El músico sostuvo que la discusión se originó luego de que su pareja encontrara un video íntimo en su teléfono celular y rechazó las acusaciones vinculadas con las presuntas sustancias. Además, la defensa presentó registros de audio, aunque el juez entendió que esos elementos no alcanzaban para descartar los riesgos procesales planteados por la Fiscalía.

Segunda causa

Durante la audiencia también se conoció que esta es la segunda causa judicial que enfrenta el DJ por hechos de características similares en lo que va del año. De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, registra antecedentes recientes por amenazas agravadas con arma blanca en el marco de otra relación de pareja.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal resolvió remitir actuaciones a la Justicia Federal para que investigue de manera independiente el presunto hallazgo de los envoltorios mencionados en la denuncia, una situación que no forma parte de la causa por violencia de género.