Sean “Diddy” Combs volvió a quedar en el centro de la escena luego de que un informe periodístico revelara los supuestos beneficios que tendría dentro de la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumple una condena de 50 meses.

La investigación fue realizada por NBC News, que accedió a imágenes del interior del complejo y consultó a fuentes vinculadas al penal. Según el reporte, el músico tendría una serie de comodidades que no serían habituales entre los demás internos.

Entre los presuntos privilegios aparece el acceso permanente a un teléfono celular que habría sido ingresado de contrabando. También se indicó que recibiría masajes realizados por otros presos.

Presos que lo ayudan con distintas tareas

El informe sostiene además que algunos internos cercanos a Diddy cumplirían tareas para él dentro del penal.

Según las fuentes citadas por NBC News, estos presos le harían la cama, lavarían su ropa y prepararían sus comidas. Entre los platos mencionados aparecen pollo al curry, pizza y empanadas.

Incluso, de acuerdo con el reporte, algunos internos limpiarían los baños antes de que el músico los utilizara.

Una de las fuentes consultadas calificó esta situación como algo fuera de lo habitual dentro de una cárcel y sostuvo que se trataría de beneficios vinculados con el poder económico del artista. (Todo Noticias)

También hablan de alcohol y medicamentos

La investigación periodística también señaló que Diddy tendría acceso a sustancias que habrían ingresado ilegalmente al complejo.

Entre las acusaciones aparece la supuesta obtención de antidepresivos a través de otros presos y de botellas de alcohol que habrían sido ingresadas de contrabando con la colaboración de guardias.

El informe sostiene que el músico habría utilizado dinero proveniente del exterior para compensar a los internos que lo ayudaban.

Qué respondió el representante de Diddy

Ante la difusión de estas versiones, Juda Engelmayer, representante de Diddy, habló con TMZ y cuestionó el tratamiento periodístico de la información.

“El escrutinio constante de cada detalle de la vida de Sean en prisión llegó al punto en que los medios de comunicación presentan la vida cotidiana en la cárcel como noticia”, sostuvo.

El representante aseguró además que Diddy continúa cumpliendo su condena y espera la resolución de su apelación.

Cuándo podría recuperar la libertad

Diddy cumple una pena de 50 meses de prisión luego de haber sido declarado culpable de dos delitos vinculados al transporte de personas para ejercer la prostitución.

El músico permanece alojado en Fort Dix, un complejo penitenciario federal ubicado en Nueva Jersey, en las afueras de Filadelfia.

Según la información difundida por TN, la fecha prevista para su liberación es el 21 de enero de 2028, aunque su situación también está vinculada al proceso de apelación mencionado por su representante.