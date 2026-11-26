Diego Martínez dejó de ser el entrenador de Huracán después de una reunión mantenida este jueves por la mañana con el presidente del club, Abel Poza. Tras el encuentro, ambas partes decidieron ponerle fin al ciclo del director técnico en la institución de Parque Patricios.

La salida del entrenador abrió un nuevo escenario para su futuro profesional, ya que aparece como el principal candidato para asumir la conducción técnica de Tigre. De esta manera, Martínez podría volver al club en el que tuvo un paso anterior como entrenador.

La reunión que definió su salida

La decisión se tomó durante la reunión que Martínez mantuvo con el presidente de Huracán durante la mañana del jueves. El encuentro terminó con la determinación de que el entrenador no continuara al frente del equipo.

La noticia señaló que el técnico ya aparece en el radar de Tigre. Por el momento, no se informaron detalles adicionales sobre las condiciones de su posible llegada al Matador.

Un posible regreso a Tigre

Martínez cuenta con un antecedente en Tigre, club en el que dirigió antes de asumir otros desafíos en el fútbol argentino. Su nombre comenzó a tomar fuerza nuevamente en la institución de Victoria tras confirmarse su salida de Huracán.

El entrenador también tuvo un paso por Boca Juniors antes de su llegada al Globo. Ahora, su futuro quedó abierto y Tigre aparece como una posibilidad para continuar su carrera.