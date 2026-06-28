Diego Santilli aguarda la decisión del presidente Javier Milei para convertirse en el próximo jefe de Gabinete, luego de la renuncia presentada por Manuel Adorni. El actual ministro del Interior aparece como el principal candidato para ocupar el cargo y, según trascendió, solo resta la confirmación oficial para concretar el relevo en la Casa Rosada.

De acuerdo con fuentes cercanas al Gobierno, Santilli buscará imprimir un perfil de gestión orientado a la profesionalización de la política dentro del Poder Ejecutivo. Entre sus prioridades figuran mejorar la coordinación entre las distintas áreas del gabinete, optimizar el funcionamiento administrativo y fortalecer el vínculo con los gobernadores, una tarea que ya venía desempeñando desde el Ministerio del Interior.

El dirigente, con una extensa trayectoria en la gestión pública, considera que el diálogo político será una herramienta clave para facilitar la aprobación de los proyectos impulsados por el oficialismo en el Congreso. Su experiencia en la negociación con mandatarios provinciales y distintos sectores de la oposición es uno de los principales argumentos que respaldan su posible designación.

La eventual llegada de Santilli se produce en un contexto de fuerte reestructuración del gabinete nacional, luego de la salida de Adorni en medio de un escándalo político que derivó en su renuncia. El Gobierno busca recuperar la iniciativa y estabilizar la gestión con una figura de mayor experiencia política para conducir la Jefatura de Gabinete.

Mientras se espera el anuncio oficial, en la Casa Rosada trabajan sobre el esquema que acompañaría al nuevo jefe de Gabinete y los cambios que podrían producirse en distintas áreas del Ejecutivo. Si finalmente es designado, Santilli tendrá el desafío de coordinar la administración nacional y consolidar la relación del Gobierno con el Congreso y las provincias para avanzar con la agenda legislativa del presidente Milei.