El jefe de Gabinete, Diego Santilli, evitó confirmar si será candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2027 y pidió esperar para conocer cómo avanzarán las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO.

“Falta mucho”, respondió Santilli al ser consultado sobre una eventual candidatura en el principal distrito electoral del país. El funcionario prefirió mantener abierta la posibilidad mientras los dos espacios avanzan en una mesa de diálogo para definir una posible alianza electoral.

La definición llegó después de una jornada en la que Santilli se mostró optimista sobre el acercamiento entre el oficialismo y el partido que lidera Mauricio Macri. El jefe de Gabinete aseguró que ambos sectores comenzaron una nueva etapa de conversaciones y que buscarán sostener encuentros periódicos.

“Empezamos una etapa de diálogo interesante, un puente de trabajo. Dimos el puntapié inicial, la semana que viene nos vamos a volver a juntar y seguimos trabajando”, sostuvo el funcionario durante una rueda de prensa realizada después del acto oficial por el aniversario de la muerte del general José de San Martín.

La mesa entre La Libertad Avanza y el PRO

Santilli confirmó que la mesa de diálogo entre ambos espacios volverá a reunirse y que los encuentros tendrán una frecuencia aproximada de cada 15 días.

El primer encuentro se realizó la semana pasada en la Casa Rosada y tuvo como objetivo comenzar a acercar posiciones tanto en materia legislativa como de cara al escenario electoral de 2027.

“Fue una buena conversación. Ahora lo seguimos llevando adelante con De Andreis, Ritondo, Martín y Lule Menem”, explicó Santilli al mencionar a los dirigentes que participan de las conversaciones.

El funcionario remarcó que todavía no se trata de una definición electoral cerrada, sino de una instancia inicial para reconstruir el vínculo entre el PRO y el oficialismo.

Santilli, uno de los nombres que suenan para la Provincia

El nombre de Santilli comenzó a tomar fuerza dentro de los sectores que buscan construir una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para competir en la provincia de Buenos Aires.

El jefe de Gabinete ya había evitado meses atrás descartar una candidatura a gobernador y había utilizado una expresión similar para referirse a los tiempos electorales. Ahora, mientras se aceleran las conversaciones entre ambos espacios, volvió a evitar una definición concreta.

La posibilidad también es mencionada dentro de sectores de La Libertad Avanza. En los últimos días, dirigentes del oficialismo comenzaron a señalar públicamente a Santilli como uno de los posibles candidatos para disputar la gobernación bonaerense en 2027.

Sin embargo, el propio Santilli busca mantener cautela y no adelantarse a las decisiones que deberán tomar los espacios políticos durante los próximos meses.

El acercamiento entre Macri y Karina Milei

La apertura del diálogo entre el PRO y La Libertad Avanza se produjo después de una conversación telefónica entre Mauricio Macri y Karina Milei, que permitió destrabar el vínculo entre ambos sectores.

A partir de ese contacto se organizó la primera reunión en la Casa Rosada, en la que participaron dirigentes de los dos espacios.

Según lo comunicado después del encuentro, las partes coincidieron en avanzar con una dinámica de trabajo que tendrá reuniones cada 15 días y que, además de la cuestión electoral, incluirá el análisis de la agenda parlamentaria de los próximos meses.

Uno de los objetivos planteados es coordinar posiciones para impulsar las reformas que pretende llevar adelante el Gobierno nacional.

La Provincia, en el centro de la discusión

La provincia de Buenos Aires aparece como uno de los principales escenarios de disputa de cara a 2027. La Libertad Avanza busca consolidar una estructura política propia en el distrito y el PRO analiza la posibilidad de confluir con el oficialismo para enfrentar al peronismo.

En ese contexto, Santilli aparece como uno de los nombres con mayor proyección para encabezar una eventual fórmula bonaerense. Sin embargo, el funcionario evitó asumir públicamente ese rol y pidió esperar a que avance el proceso de negociación.

Por ahora, la estrategia oficial pasa por mantener abierta la mesa de diálogo y avanzar primero en acuerdos políticos y legislativos. La definición sobre las candidaturas llegará más adelante.

Así, mientras su nombre gana espacio en las conversaciones internas de La Libertad Avanza y el PRO, Santilli mantiene la incógnita sobre su futuro electoral y se limita a repetir que todavía “falta mucho” para definirlo.