El jefe de Gabinete, Diego Santilli, destacó este lunes el acercamiento entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO y confirmó que ambos espacios continuarán las conversaciones de cara a la agenda legislativa y a un eventual acuerdo electoral para 2027.

“Empezamos una etapa de diálogo interesante, un puente de trabajo. Dimos el puntapié inicial, la semana que viene nos vamos a volver a juntar y seguimos trabajando”, sostuvo Santilli tras participar del acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín.

El funcionario se refirió así a la primera reunión de la mesa de diálogo entre ambos espacios, realizada la semana pasada en la Casa Rosada. Según explicó, el encuentro permitió retomar el vínculo político después de meses marcados por diferencias y cruces.

Una mesa para avanzar en acuerdos

Santilli destacó que la reunión fue “una buena conversación” y confirmó que el trabajo continuará junto a Fernando De Andreis y Cristian Ritondo, por el PRO, y Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, por el oficialismo.

El acercamiento se produjo después de una conversación telefónica entre Mauricio Macri y Karina Milei, que abrió la posibilidad de recomponer la relación entre ambos sectores.

Por ahora, el objetivo no es cerrar inmediatamente una alianza electoral, sino establecer un canal de diálogo y avanzar sobre proyectos legislativos. Los equipos acordaron mantener reuniones periódicas para analizar la agenda parlamentaria de los próximos meses.

Santilli pidió “paciencia” para 2027

Consultado sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo electoral en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, Santilli evitó acelerar los tiempos.

“Empezamos a trabajar ese camino, hay que tener paciencia, hay que llevarlo”, afirmó.

El jefe de Gabinete también señaló que el Gobierno continúa negociando con los gobernadores para conseguir consensos en el Congreso y avanzar con las reformas impulsadas por Milei.

En paralelo, Santilli evitó confirmar si será candidato a gobernador bonaerense y sostuvo que todavía “falta mucho”. Por ahora, afirmó que trabaja para que Javier Milei consiga la reelección.

Así, el acercamiento entre LLA y el PRO dio su primer paso formal, aunque todavía quedan por delante las negociaciones para transformar el diálogo en acuerdos legislativos y, eventualmente, en una alianza electoral para 2027.