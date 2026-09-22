Lionel Scaloni todavía no definió si continuará como entrenador de la Selección argentina después de diciembre y, mientras la AFA busca renovar su contrato, ya surgió un nombre como posible alternativa. Según informó el periodista Hugo Balassone en su programa de YouTube Esto es Fútbol, Claudio “Chiqui” Tapia tendría en carpeta a Diego Simeone en caso de que el actual entrenador decida no continuar.

La situación todavía no implica una decisión de la dirigencia. En agosto, Tapia había asegurado públicamente que Scaloni era su “plan A, B y C” para la Selección, por lo que la continuidad del entrenador continúa siendo la prioridad de la AFA.

Simeone vuelve a aparecer como alternativa

De acuerdo con la información difundida por Balassone, Tapia confía en que Scaloni finalmente aceptará continuar, pero tendría definido un plan alternativo ante una eventual negativa. El nombre señalado es el de Simeone, actual entrenador del Atlético de Madrid.

El vínculo del “Cholo” con el club español se extiende hasta el 30 de junio de 2027. Su nombre ya había aparecido en distintas oportunidades como posible candidato para dirigir a la Selección argentina y vuelve a quedar en escena ante la incertidumbre por el futuro de Scaloni.

Simeone asumió en Atlético de Madrid en 2012 y lleva más de 800 partidos dirigidos al frente del conjunto español. Durante su ciclo consiguió ocho títulos: dos Ligas de España, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Europa League y dos Supercopas de Europa. También alcanzó dos finales de Champions League.

En Argentina, el entrenador fue campeón del Torneo Apertura 2006 con Estudiantes de La Plata y del Clausura 2008 con River Plate.

Scaloni todavía debe definir su futuro

El contrato de Scaloni con la AFA finaliza en diciembre. Después de la final del Mundial 2026, el entrenador dejó abierta la posibilidad de analizar su continuidad y manifestó que necesitaba tiempo para tomar una decisión.

A la incertidumbre se sumaron cambios dentro del plantel y del cuerpo técnico. Lionel Messi y Nicolás Otamendi ya anunciaron sus despedidas de la Selección, mientras que Walter Samuel también dejará su función como integrante del cuerpo técnico para iniciar su camino como entrenador principal.

Por ahora, la AFA mantiene como objetivo principal lograr la continuidad de Scaloni. Si esa negociación no prospera, el nombre de Simeone aparece como una de las alternativas que analiza la dirigencia.