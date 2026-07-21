La investigación por la muerte de Cintia Johana Ortega, la mujer de 38 años que falleció tras ser atropellada en Rawson, sumó una nueva prueba clave. En las últimas horas se difundió un video de una cámara de seguridad que muestra la fuga del automóvil involucrado en el siniestro fatal ocurrido sobre el lateral de Ruta Nacional 40.

Las imágenes, incorporadas a la causa por el Ministerio Público Fiscal, registran una secuencia previa al impacto. En el video se observa a varias personas caminando por la calle y la vereda, lo que evidencia que la tragedia pudo haber tenido consecuencias aún más graves.

En el registro, alrededor del segundo 36, se aprecia el paso de un automóvil blanco, aparentemente un Chevrolet Corsa Classic, que circula por la zona. Instantes después, varios transeúntes corren hacia el lugar donde quedó tendida la víctima para intentar asistirla.

El fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Iván Grassi, explicó que las primeras detenciones realizadas tras el hecho quedaron sin efecto luego de que avanzara la investigación.

"Hubo dos personas detenidas por un operativo policial realizado inmediatamente después del siniestro. Como los testigos hablaban de un auto blanco, algunos mencionaban un Corsa y otros un Escort, esas personas fueron demoradas. Sin embargo, con el avance de la investigación comenzaron a surgir dudas sobre su participación", detalló el funcionario judicial.

Grassi indicó que las pericias realizadas establecieron únicamente un "cotejo parcial" entre una pieza automotriz encontrada en la escena y el vehículo secuestrado. Además, la investigación comprobó que los dos hombres habían solicitado asistencia al 911 unos 20 minutos antes del atropello porque su automóvil se había quedado sin batería en la zona de Punta del Médano, donde posteriormente fueron encontrados por la Policía.

"Todas estas circunstancias nos llevaron a solicitar a la jueza de Garantías que dispusiera su libertad", explicó el fiscal, quien aclaró que ambos continúan vinculados al expediente mientras se realizan nuevas pericias, aunque actualmente cuentan con elementos que favorecen su desvinculación.

Otra de las pruebas determinantes fue el análisis de las cámaras de seguridad, que permitió advertir diferencias en la pintura entre el vehículo captado durante el atropello y el automóvil secuestrado.

La Fiscalía informó que continúa analizando nuevos registros fílmicos obtenidos en comercios y viviendas de la zona. No obstante, las condiciones climáticas registradas durante la madrugada del hecho (lluvia, escasa iluminación y baja visibilidad) dificultan la identificación precisa del vehículo.

Ante esta situación, Grassi volvió a solicitar la colaboración de la comunidad. Pidió que cualquier persona que tenga información sobre el hecho o conozca el paradero de un Chevrolet Corsa Classic blanco con daños recientes se comunique con el 911 o con la UFI de Delitos Especiales.

Además, hizo un llamado especial a talleres de chapa y pintura, mecánicos y vendedores de automóviles para que informen de inmediato si alguna persona intenta reparar o comercializar un vehículo con esas características.

"El autor no está colaborando con la investigación. Agrava su situación no solo por haberse dado a la fuga tras el siniestro, sino también por no haberse presentado ante la Justicia. Existe el riesgo de que intente modificar o hacer desaparecer el vehículo, que es un elemento de prueba fundamental", advirtió el fiscal.

Mientras tanto, los investigadores continúan revisando cámaras de seguridad y recolectando evidencia con el objetivo de identificar al conductor que atropelló a Cintia Johana Ortega y escapó sin brindarle asistencia.