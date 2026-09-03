La Cámara de Diputados de San Juan aprobó el convenio de cooperación firmado entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Cámara de Servicios Mineros de San Juan. El acuerdo apunta a fortalecer el sector emprendedor de la economía social mediante acciones conjuntas de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento productivo.

La ratificación se produjo durante la Novena Sesión del período 2026, realizada este jueves 3 de septiembre. El encuentro legislativo fue presidido por el vicepresidente primero de la Cámara, Enzo Cornejo, y contó con la participación de los secretarios Legislativo, Gustavo Velert, y Administrativo, Jorge Fernández.

Un acuerdo para fortalecer emprendimientos

El convenio establece un marco de cooperación y asistencia recíproca entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Cámara de Servicios Mineros. La iniciativa busca coordinar, planificar y ejecutar acciones destinadas a fortalecer a los emprendedores vinculados con la economía social de San Juan.

La fundamentación del acuerdo estuvo a cargo del diputado Andrés Castro, en su carácter de miembro informante. Tras el tratamiento legislativo, el convenio obtuvo la ratificación del cuerpo.

Entre los objetivos previstos se encuentra facilitar el acceso de los emprendedores inscriptos en el Registro Provincial de Emprendedores de la Economía Social a recursos institucionales, logísticos y técnicos que contribuyan a mejorar sus capacidades productivas y comerciales.

Capacitación y asistencia técnica

El acuerdo también contempla la organización y el desarrollo de actividades de formación, capacitación y asistencia técnica. Las acciones estarán vinculadas con áreas como la gestión empresarial, la comercialización, la innovación y el desarrollo productivo.

Además, las partes se comprometieron a implementar mecanismos de asistencia directa para favorecer el desarrollo y la sostenibilidad de proyectos productivos. La prioridad estará puesta en aquellas iniciativas que generen impacto social y comunitario.

Otro de los ejes será la promoción de redes de colaboración entre los diferentes actores relacionados con la economía social y solidaria de la provincia. La intención es generar mayores vínculos entre emprendedores, instituciones y sectores productivos.

El vínculo con la actividad minera

La participación de la Cámara de Servicios Mineros permitirá incorporar la experiencia y los recursos institucionales del sector a las políticas de acompañamiento para emprendedores.

De esta manera, la Provincia busca ampliar las herramientas disponibles para quienes desarrollan proyectos productivos y fortalecer sus posibilidades de crecimiento, comercialización y sostenibilidad.

La aprobación del convenio se produjo en una sesión en la que también se trataron otras iniciativas legislativas, entre ellas proyectos para imponer nombres a instituciones educativas y resoluciones que declararon de interés distintas actividades educativas, culturales, sociales y productivas de San Juan.