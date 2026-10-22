a Cámara de Diputados de San Juan aprobó por unanimidad el convenio de financiamiento para avanzar con la transformación en autopista de la Ruta Nacional 40 Sur. El acuerdo habilita a la Provincia a tomar un crédito de hasta US$160 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Durante el tratamiento legislativo se modificó el artículo 8 del proyecto y la sesión se desarrolló con la ausencia del diputado Gabriel Ignacio Sánchez Barón, por enfermedad.

El financiamiento está destinado a ejecutar dos de las tres secciones previstas para la obra. Una comprende el tramo entre el límite con Mendoza y Tres Esquinas, en Sarmiento, mientras que la otra se extiende desde el acceso a Cochagual hasta calle 8, en Pocito.

El sector intermedio, entre Tres Esquinas y Cochagual, quedará bajo responsabilidad del Gobierno nacional. De esta manera, la ejecución del proyecto estará dividida entre la administración provincial y la Nación, según los compromisos asumidos para cada tramo.

La aprobación legislativa representa un paso para avanzar con los procedimientos administrativos y las licitaciones de las secciones que estarán a cargo de San Juan. La obra apunta a mejorar la conectividad entre San Juan y Mendoza, además de las condiciones de circulación y seguridad vial en uno de los principales corredores de la provincia.

Un crédito a 15 años

El préstamo contempla un plazo total de devolución de 15 años y un período de gracia de 66 meses para comenzar a amortizar el capital. La tasa de interés será variable y se calculará sobre la referencia SOFR a seis meses, más un adicional anual de 1,75 puntos porcentuales.

En la presentación previa al debate, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, había explicado que, con una tasa SOFR del 4,20%, el costo financiero se ubicaría en torno al 5,95% anual. El Estado nacional actuará como garante de la operación y el esquema contempla la posibilidad de afectar recursos provenientes de la coparticipación federal para respaldar las obligaciones asumidas.

Antes de la sesión, Gutiérrez y el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, habían concurrido a la Legislatura para explicar las condiciones financieras y los aspectos técnicos del proyecto ante diputados de distintos bloques.

Sánchez Barón, ausente por enfermedad

El diputado Gabriel Ignacio Sánchez Barón fue el único legislador ausente durante la sesión, debido a un problema de salud. Por ese motivo, la unanimidad registrada en la votación correspondió a los diputados presentes en el recinto.

Cambios en el artículo 8

Durante el tratamiento del convenio, la Cámara introdujo una modificación en el artículo 8 del proyecto. El cambio quedó incorporado al texto aprobado por los legisladores.