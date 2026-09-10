La Cámara de Diputados tratará este lunes 14, a las 10 horas, en una sesión especial, el proyecto de ley complementaria y transitoria que la Corte de Justicia de San Juan envió para adaptar el procedimiento provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa incorpora herramientas para tramitar causas de adolescentes y, en determinados casos, resolverlas sin llegar a juicio.

Según conoció DIARIO HUARPE, el proyecto establece que la conciliación, la reparación integral del perjuicio y la suspensión del juicio a prueba podrán ser solicitadas por el fiscal de Niñez y Adolescencia, la defensa o dispuestas de oficio. También podrán plantearse hasta la audiencia de debate.

Conciliación y reparación

La conciliación podrá aplicarse en delitos patrimoniales sin grave violencia y en delitos culposos, si no hay lesiones gravísimas o resultado de muerte. Quedan excluidos los casos con penas máximas superiores a seis años y delitos contra la vida, la integridad sexual y los poderes públicos y el orden constitucional.

El adolescente y la víctima podrán acordar y deberán presentarlo al juez Penal de Niñez y Adolescencia para su homologación. Si se cumple, se extinguirá la acción penal. Si no se cumple, el magistrado podrá continuar el proceso u ordenar otra medida.

La reparación integral también está contemplada. El juez considerará la propuesta, la opinión de las partes y cómo deberá cumplirla el adolescente. Cumplida la obligación, deberá dictarse el sobreseimiento y, mientras tanto, se suspenden los plazos de duración del proceso.

Suspensión del proceso

La suspensión del proceso a prueba podrá solicitarse desde la indagatoria y hasta la audiencia de debate, salvo que una modificación de la calificación durante el juicio habilite su aplicación.

Luego de la audiencia, el juez tendrá cinco días para resolver. Si concede el beneficio, fijará el plazo de suspensión, las reglas de conducta y la reparación simbólica. El Equipo Técnico y quien ejerza las funciones de Supervisor controlarán el cumplimiento e informarán al juez.

Juicio abreviado

El proyecto establece que el juicio abreviado será procedente en todo delito de acción pública, si existe acuerdo entre el fiscal, el adolescente, su defensor y el Asesor Penal de Niñez y Adolescencia sobre el hecho, la participación, la calificación legal y la pena solicitada.

Podrá presentarse desde la indagatoria hasta el debate. Si el juez admite el trámite, deberá fijar la audiencia en un plazo no mayor a 60 días. Allí deberán ratificar el acuerdo. Luego, la lectura de la sentencia deberá realizarse en cinco días.

El juez no podrá imponer una pena mayor a la solicitada por el fiscal, aunque podrá absolverlo. Si rechaza el abreviado, esas admisiones no podrán utilizarse en su contra durante el debate.

Una ley transitoria

La iniciativa tendrá carácter transitorio y regirá como complemento de la LP 754-O hasta que San Juan adecue su legislación procesal a la Ley Nacional 27.801.

La Corte señala que la LP 754-O responde a un modelo mixto inquisitivo y que, hasta contar con un sistema acusatorio adversarial, se necesita una norma complementaria para aplicar el Régimen Penal Juvenil vigente desde el 5 de septiembre.

Así, el proyecto que tratarán los diputados no constituye todavía el nuevo sistema procesal penal juvenil de San Juan, sino una herramienta transitoria para aplicar el nuevo régimen y utilizar mecanismos alternativos y procedimientos abreviados en las causas.

DATO

Este jueves 10, a las 11, el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, asistirá a la Legislatura para participar del análisis del proyecto de ley provisoria por el Régimen Penal Juvenil.