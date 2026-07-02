La Cámara de Diputados de San Juan inició este jueves el tratamiento del proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca incrementar la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en el desarrollo de la actividad minera.

Aunque la sesión ordinaria había sido convocada para las 9, el debate comenzó cerca de las 10, luego de una hora de demora. El proyecto es uno de los más relevantes de la agenda legislativa, ya que apunta a fortalecer el impacto económico de la minería en la provincia mediante la promoción del empleo y el desarrollo de proveedores locales.

Metas para el empleo y las compras locales

La propuesta establece que las empresas operadoras deberán trabajar para alcanzar un 80% de empleo local, priorizando la contratación de habitantes de los departamentos donde se desarrollen los proyectos mineros.

Además, fija como objetivo que el 60% del monto anual destinado a compras y contrataciones corresponda a proveedores sanjuaninos, siempre que existan condiciones de competitividad en el mercado.

Para cumplir esas metas, las compañías mineras y sus principales contratistas deberán presentar Planes de Desarrollo con objetivos progresivos y verificables sobre empleo y contratación de proveedores, los cuales deberán actualizarse cada dos años.

Creación del Repromin

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (Repromin), una plataforma pública y digital destinada a identificar a las empresas locales que podrán participar de las contrataciones del sector.

Para formar parte del registro, las firmas deberán contar con domicilio operativo en la provincia, tributar en San Juan y acreditar que al menos el 80% de su personal tiene residencia en territorio sanjuanino.

Más previsibilidad para las pymes

La iniciativa también busca mejorar las condiciones de participación de las pequeñas y medianas empresas locales.

En ese sentido, establece que las operadoras mineras deberán publicar con anticipación sus planes de compras, demanda de bienes y servicios y futuras licitaciones, permitiendo que los proveedores cuenten con mayor tiempo para prepararse y competir.

Como incentivo, las empresas que cumplan simultáneamente con las metas de empleo local y contratación de proveedores sanjuaninos podrán acceder a un Certificado de Crédito Fiscal transferible, que podrá utilizarse para cancelar impuestos provinciales o transferirse a otras pymes.

Transparencia y control

El proyecto incorpora mecanismos para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, priorizando a los proveedores que generen mayor valor agregado dentro de la provincia.

Asimismo, dispone que las acciones de responsabilidad social empresaria desarrolladas por las compañías mineras se articulen con los planes estratégicos de los municipios en áreas como educación, salud e infraestructura.

En caso de ser aprobada, la aplicación y fiscalización de la norma quedará bajo la órbita del Ministerio de Minería, con el acompañamiento de un Consejo Consultivo público-privado.

La iniciativa también contempla un régimen de sanciones para las empresas que incumplan las obligaciones previstas, que podrán ir desde multas de hasta 60.000 Unidades Tributarias hasta la suspensión de la inscripción en el Registro de Proveedores Mineros.