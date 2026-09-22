La Cámara de Diputados de San Juan definirá este jueves 24 de septiembre quiénes ocuparán cuatro cargos vacantes en el Poder Judicial. Los legisladores deberán elegir un postulante de cada una de las cuatro ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura, luego de que los 12 candidatos completaran las entrevistas ante la Comisión de Justicia y Seguridad.

Uno de los cargos que llegará al recinto es el de Fiscal de Cámara. La terna está integrada por Nicolás Ayestarán, Ignacio Achem y Juan Manuel García Castrillón. Achem es fiscal coordinador de la UFI Genérica y hermano de Emilio Achem, secretario General de la Gobernación, mientras que Ayestarán integra la Justicia federal y García Castrillón se desempeña como ayudante fiscal.

La segunda definición será para una vacante en la Sala II de la Cámara Laboral. Los postulantes son Federico Soria, Daniela Rivas y Gustavo Raso. Soria es juez laboral de primera instancia, Rivas se desempeña en la Cámara Laboral y Raso es abogado litigante con trayectoria en ese fuero.

También se votará quién ocupará el cargo de Asesor de Menores e Incapaces. La terna está compuesta por Yanina Peri, Vanesa Reynes y María Gabriela Pintos. Peri se desempeña como ayudante fiscal provisoriamente en la UFI del Norte, mientras que Reynes cumple funciones en la Defensoría y Pintos es abogada litigante.

La cuarta vacante corresponde al cargo de Juez de Cámara de Apelación de Paz. Allí competirán Luis César Arancibia, Alejandro Genest y María Gimena Ortiz. Arancibia está a cargo del Tercer Juzgado Civil y fue juez de Paz en Iglesia. Genest es abogado, dirigente del Partido Bloquista y apoderado de esa fuerza para la conformación de alianzas electorales. Ortiz está vinculada al equipo de trabajo de la Cámara de Apelación de Paz Letrada.

Las entrevistas de los postulantes finalizaron el 14 de septiembre, después de dos jornadas de trabajo de la Comisión de Justicia y Seguridad. Con esa instancia cumplida, las cuatro ternas quedaron en condiciones de ser tratadas en el recinto y los diputados deberán resolver las designaciones.

Además de las cuatro definiciones judiciales, el orden del día incluye otros temas. Los legisladores tratarán convenios entre el Gobierno provincial y la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, además de un memorándum de entendimiento entre UNICEF y la Provincia.

También se analizarán adendas de los convenios del área Género con los 19 municipios. En la agenda figura además el proyecto para imponer el nombre “Comisario Inspector Jorge Carvajal” al puesto de Bomberos de Las Flores, en Iglesia.

Por último, la Cámara tratará una iniciativa de la bancada Mejor Nosotros para otorgar el Diploma al Mérito a Carlos Heredia, director de Protección Civil; Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan; Jorge Carvajal, segundo jefe de Bomberos; y Germán Videla, subjefe de la Policía provincial.