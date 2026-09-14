La Cámara de Diputados de San Juan sancionó con 32 votos la ley transitoria que adapta el procedimiento provincial al nuevo régimen penal juvenil y establece herramientas específicas para tramitar causas de adolescentes. La norma, de 20 artículos, incorpora la conciliación, la reparación integral del perjuicio, la suspensión del juicio a prueba y el juicio abreviado, y regirá hasta que la Provincia apruebe una adecuación procesal definitiva.

El proyecto fue tratado en sesión especial y obtuvo 32 votos tanto en general como en particular. Durante la lectura del dictamen quedó establecido que su aplicación será complementaria a la normativa vigente y tendrá carácter transitorio.

Conciliación, reparación y probation

La ley permite que la conciliación, la reparación integral y la suspensión del juicio a prueba sean solicitadas por el fiscal penal de Niñez y Adolescencia, la defensa o incluso dispuestas de oficio. Estas alternativas podrán plantearse hasta la audiencia de debate.

La conciliación podrá utilizarse en delitos patrimoniales cometidos sin grave violencia sobre las personas y en delitos culposos cuando no existan lesiones gravísimas ni resultado de muerte. No será aplicable cuando la pena máxima supere los seis años ni en delitos contra la vida, la integridad sexual, los poderes públicos y el orden constitucional.

En caso de un acuerdo conciliatorio, deberá intervenir el juez penal de Niñez y Adolescencia para homologarlo y, una vez acreditado su cumplimiento, se extinguirá la acción penal. La reparación integral también podrá llevar al sobreseimiento cuando el adolescente cumpla la obligación asumida.

La suspensión del juicio a prueba podrá pedirse desde la audiencia de indagatoria y hasta el debate. Si el beneficio es concedido, el juez fijará las reglas de conducta y el plazo de cumplimiento, con intervención de equipos técnicos y de un supervisor. Si el adolescente cumple las condiciones, se declarará extinguida la acción penal.

También incorpora el juicio abreviado

Otro de los puntos centrales es la incorporación del juicio abreviado para delitos de acción pública. Para avanzar por esa vía deberá existir un acuerdo escrito entre el fiscal, el adolescente imputado, su defensor y el asesor penal de Niñez y Adolescencia sobre el hecho, la participación y la calificación legal.

El juez podrá admitir o rechazar el acuerdo. En caso de aceptarlo, deberá convocar a una audiencia y luego dictar sentencia. La norma establece, además, que no podrá imponer una pena superior o más grave que la solicitada por el fiscal.

Martín anticipó el régimen definitivo

Tras la sanción, el vicegobernador Fabián Martín explicó que la necesidad de esta norma surgió porque el procedimiento vigente en San Juan responde a un sistema distinto del previsto por la legislación nacional. “Hoy se ha aprobado una normativa con 20 artículos” para “adecuar la ley nacional al régimen procesal de San Juan”, señaló.

Martín remarcó que se trata de una solución provisoria y aseguró que el Poder Ejecutivo ya trabaja en el proyecto definitivo, que podría ser enviado a la Cámara de Diputados “esta semana o en los próximos días”.