La Cámara de Diputados de San Juan comenzará este jueves 10 de septiembre con las entrevistas a los profesionales que integran las ternas para tres cargos clave del Poder Judicial. La instancia estará a cargo de la Comisión de Justicia y Seguridad y será uno de los últimos pasos antes de que los legisladores definan los nombres que avanzarán a la votación.

Para el cargo de fiscal de Cámara, los ternados son Ignacio Achem, Juan Manuel García Castrillón y Nicolás Ayestarán. Los tres deberán presentarse durante la mañana en el Anexo de la Legislatura, donde responderán las preguntas de los diputados que integran la comisión.

La misma instancia alcanzará a los profesionales postulados para la Cámara Laboral y para el cargo de Asesor de Menores. Para la primera vacante fueron seleccionados Federico Soria, Daniela Rivas y Gustavo Razo.

En tanto, la terna para Asesor de Menores está integrada por Vanesa Reynes, Yanina Peri y María Gabriela Pintos.

La comisión legislativa que tendrá a su cargo las entrevistas está presidida por Marcela Quiroga, acompañada por Juan Cruz Córdoba como vicepresidente y Enzo Cornejo en la secretaría. El resto de los integrantes también participará del proceso de evaluación de los ternados.

Luego de las entrevistas, el proceso continuará en el recinto. De acuerdo con el mecanismo previsto, cada bloque de la Cámara de Diputados podrá proponer un candidato para cada cargo y posteriormente los legisladores deberán votar durante una sesión.

Las ternas fueron definidas por el Consejo de la Magistratura, que dio a conocer el 10 de junio los nombres de los profesionales seleccionados para ocupar las tres vacantes.

El organismo está presidido por el ministro de la Corte de Justicia Juan José Victoria y lo integran la diputada Fernanda Paredes, los abogados Vanesa Mestre, como suplente, y Raúl Acosta, además de la ministra de Gobierno, Laura Palma.

Con las entrevistas previstas para el 10 de septiembre, Diputados pondrá en marcha la etapa legislativa del proceso de selección de tres funcionarios judiciales de relevancia. El paso siguiente será la definición de los nombres que llegarán a la votación en el recinto.