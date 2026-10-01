El debate por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional terminó este miércoles 30 de septiembre en un fuerte enfrentamiento dentro de la Cámara de Diputados. El plenario de comisiones estuvo atravesado por gritos, insultos y cruces entre legisladores del oficialismo y la oposición, hasta que el presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, decidió levantar la reunión de manera abrupta.

La reunión había sido convocada por las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal para comenzar a analizar el proyecto enviado por el Gobierno. La iniciativa apunta, entre otros aspectos, a endurecer las sanciones contra la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y la plataforma continental argentina.

Sin embargo, desde los primeros minutos la discusión se alejó por momentos del contenido específico del proyecto. Uno de los principales puntos de conflicto fue la derogación de la Ley de Tierras incluida en el DNU 70/2023, especialmente luego del reciente fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto una cautelar que frenaba esa medida.

Los cruces que encendieron el plenario

Uno de los primeros momentos de tensión se produjo mientras hablaba la diputada del Frente de Izquierda Miryam Bregman. Durante su exposición fue interrumpida por el diputado libertario Jairo Guzmán, situación que derivó en la intervención de Juan Grabois.

El diputado de Unión por la Patria comenzó a discutir con Guzmán y llegó a acercarse al sector donde estaba ubicado el legislador. En medio del intercambio hubo gritos y forcejeos, mientras otros diputados intentaban frenar la situación. Gerardo Huesen, también de La Libertad Avanza, intervino durante ese enfrentamiento.

La tensión continuó durante otras exposiciones. Cuando tomó la palabra Federico Pelli, de La Libertad Avanza, también se registraron interrupciones por parte del diputado Agustín Rossi, mientras el presidente de la comisión intentaba continuar con el cronograma previsto.

El cruce que terminó con la reunión

El episodio que finalmente provocó el cierre del plenario ocurrió durante un intercambio entre Grabois y la diputada libertaria Juliana Santillán.

Santillán cuestionó al dirigente de Patria Grande durante su intervención y Grabois respondió llamándola “tonta”. Carlos Zapata le pidió entonces que se disculpara, pero el legislador se negó.

Ante la continuidad de la discusión, Zapata advirtió que podía cortarle el micrófono y finalmente decidió levantar la reunión. Grabois reaccionó con un insulto contra el presidente de la Comisión de Defensa y el plenario terminó en medio de nuevos gritos entre los diputados.

Qué propone la Ley de Defensa de la Soberanía

El proyecto enviado por el Ejecutivo tiene 133 artículos y plantea cambios que exceden la cuestión específica de Malvinas. Según expusieron representantes del Gobierno durante el plenario, la iniciativa busca establecer sanciones contra la explotación ilegítima de recursos naturales, mecanismos para conseguir el cese de esas actividades y nuevas herramientas frente a amenazas externas.

Desde distintos bloques opositores también plantearon cuestionamientos sobre la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, las eventuales facultades del Poder Ejecutivo, el rol de las Fuerzas Armadas y algunos artículos vinculados con la información y la libertad de prensa.

El oficialismo había planteado continuar el tratamiento durante nuevas reuniones de comisión con el objetivo de avanzar posteriormente hacia un dictamen, aunque el escándalo de este miércoles agregó tensión a las negociaciones parlamentarias.