Las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, generaron repercusiones en la política sanjuanina y, en particular, entre los diputados nacionales, que fijaron postura con distintos matices pero con un eje común: la defensa de los intereses de la provincia.

Desde el justicialismo, el diputado nacional Jorge Chica apeló a un tono más conciliador y puso el foco en la necesidad de diálogo institucional entre provincias. “La diplomacia debe regir siempre y el diálogo es fundamental. La minería no puede frenarse”, sostuvo. En esa línea, consideró que si bien cada provincia puede plantear su posición, el camino para resolver diferencias debe ser el entendimiento entre gobernadores. “Deben dialogar en una mesa para marcar los puntos”, agregó.

Por su parte, el diputado de Producción y Trabajo, Carlos Jaime, adoptó una postura más crítica respecto a los dichos del mandatario riojano. Si bien expresó respeto hacia el pueblo de La Rioja, cuestionó directamente a Quintela y consideró que sus declaraciones carecen de sustento. “Desconoce que existe una ley nacional que fija los límites entre San Juan y La Rioja, vigente hace más de 50 años”, remarcó.

Jaime también calificó las expresiones como “fuera de lugar” y sostuvo que la provincia defenderá su posición con respaldo legal. “San Juan defenderá su integridad territorial y los recursos que están en su subsuelo”, afirmó, alineándose con la postura ya expresada por el gobernador Marcelo Orrego.

Desde La Libertad Avanza, el diputado nacional Abel Chiconi fue aún más directo y minimizó la polémica. “Creo que necesita cámara el gobernador de La Rioja. No merece mayor detalle”, expresó, quitándole relevancia al planteo de Quintela.

Más allá de los distintos tonos, las tres voces coinciden en un punto central: no hay margen para poner en duda los límites provinciales ni el desarrollo de la actividad minera en San Juan. Mientras algunos sectores proponen encauzar el conflicto a través del diálogo institucional, otros optan por una respuesta más firme y directa.

En este contexto, el tema vuelve a instalarse en la agenda política con impacto no solo en lo institucional, sino también en el plano productivo, donde la minería aparece como uno de los principales motores de la economía provincial.

Así, las declaraciones de Quintela no solo generaron una reacción inmediata en San Juan, sino que también dejaron en evidencia las distintas miradas dentro del arco político sobre cómo responder ante este tipo de planteos.