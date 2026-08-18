Los diputados oficialistas Federico Rizo, del Bloquismo, y Enzo Cornejo, del PRO, coincidieron en reclamar que San Juan avance con una Ley de Acceso a la Información Pública. Ambos sostuvieron que cualquier ciudadano debería poder conocer cómo se utilizan los recursos del Estado sin depender de un pedido realizado desde la Legislatura.

El reclamo vuelve a instalar una discusión pendiente desde hace años y que tomó mayor relevancia en medio del debate por el fideicomiso vinculado al acuerdo con Vicuña y por la Ley de Financiamiento por US$600 millones, que se sumarían a los US$250 millones contemplados en el acuerdo con la empresa minera. Sin embargo, ambos remarcaron que el acceso a la información debe alcanzar a toda la gestión pública.

Rizo fue contundente al cuestionar el esquema actual. “Para pedir un informe hay que ser diputado”, sostuvo, y calificó esa situación como “inaceptable”. Para el legislador, los ciudadanos deberían poder consultar información sobre obras, contrataciones y utilización de fondos públicos sin recurrir a un diputado.

“Que no sea solo respecto a este fideicomiso, sino que sea respecto a toda la gestión pública del gobierno”, planteó. En ese sentido, aseguró que el Bloquismo viene impulsando proyectos vinculados con el acceso a la información pública desde hace aproximadamente una década.

El diputado puso como ejemplo que cualquier vecino pueda conocer qué empresa fue contratada para pavimentar las calles de su barrio o para prestar determinado servicio. “Son dineros públicos”, remarcó. Para Rizo, una ley también permitiría reducir las sospechas y evitar que el acceso a la información quede atravesado por disputas políticas. “Creo que somos de las pocas provincias que no lo tenemos”, afirmó, y sostuvo que San Juan debe avanzar en materia institucional y mecanismos de transparencia. San Juan es una de las cuatro provincias que no cuenta con Acceso a la Información Pública.

“Hace falta una ley”

Cornejo coincidió con el planteo y afirmó que la necesidad de contar con una legislación de este tipo ya fue discutida y presentada en distintos momentos. “Yo personalmente creo que hace falta una ley de acceso a la información pública”, sostuvo.

El diputado del PRO señaló que la futura norma debería estar adaptada a la realidad actual de la provincia. “No es el copy-paste”, afirmó. Además, vinculó el acceso a la información con la posibilidad de que los ciudadanos conozcan el destino de los fondos provinciales.

En esa línea, destacó la planificación de obras del Gobierno y sostuvo que los sanjuaninos deben poder conocer qué trabajos se ejecutarán y cómo se utilizarán los recursos. “San Juan necesita saber en qué gasta los recursos”, afirmó, y manifestó su expectativa de que durante la gestión de Marcelo Orrego la ley pueda convertirse en una realidad.

Una deuda pendiente

El pedido de los diputados oficialistas se suma a una discusión que atraviesa distintas gestiones. El proyecto tomado como antecedente plantea que San Juan adhiera a la Ley Nacional N.º 27.275, aprobada en 2017, que establece mecanismos para garantizar el derecho de acceso a la información pública.

La regulación también había sido incluida entre los puntos del Acuerdo San Juan, impulsado luego de la pandemia durante la gestión de Sergio Uñac. Sin embargo, la iniciativa no llegó a convertirse en ley ni avanzó hasta el recinto.

La gestión de Marcelo Orrego también había planteado durante la campaña de 2023 la necesidad de legislar sobre acceso a la información pública. Hasta el momento, San Juan continúa sin una norma provincial integral que permita a cualquier ciudadano solicitar información a los organismos del Estado.

Junto con Formosa, Tucumán y La Pampa, San Juan es una de las cuatro provincias argentinas que no cuenta con una legislación propia de acceso a la información pública.

Con el reclamo de Rizo y Cornejo, la discusión vuelve a quedar planteada dentro del oficialismo. El desafío para la Legislatura será transformar una demanda que lleva años de debate en una herramienta que permita a cualquier sanjuanino acceder a información sobre obras, contrataciones y utilización de recursos públicos sin necesidad de ocupar una banca.