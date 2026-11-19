Un inesperado giro judicial rodea el fallecimiento de Miguel Antonio Lescano, el hombre de 66 años cuyo cadáver fue encontrado flotando en el dique de Ullum. Aunque las primeras hipótesis apuntaban a un suicidio o a una caída accidental, los resultados de la autopsia revelaron marcas compatibles con un estrangulamiento y abrieron la pista de un posible asesinato.

La desaparición de Lescano, quien padecía esquizofrenia, había sido denunciada el lunes por la tarde, motivando un operativo de búsqueda por parte de la UFI Genérica. Lamentablemente, el martes por la tarde el cuerpo fue divisado en las orillas del embalse, específicamente a la altura del sector conocido como Playa Hermosa.

En un primer momento, los investigadores creyeron que se trataba de un ahogamiento sin intervención de terceros, ya que el cuerpo conservaba toda su ropa y no mostraba heridas visibles. Incluso, entre sus pertenencias hallaron los $1000 que le habían entregado horas antes, y el médico legista inicial dictaminó que el deceso se debía exclusivamente a una asfixia por sumersión.

La causa pasó de la órbita del fiscal Adrián Riveros, de la UFI Genérica, hacia el fiscal Adolfo Díaz, titular de la UFI Delitos Especiales, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. Todo cambió este miércoles cuando el examen realizado en el Laboratorio Forense del Poder Judicial confirmó el ahogamiento, pero advirtió lesiones en el cuello que sugieren que la víctima fue ahorcada.

Ante el hallazgo de estos signos de violencia, la Policía y el personal de la UFI Delitos Especiales activaron el protocolo correspondiente a un homicidio. La principal teoría de los pesquisas indica que atacaron a Lescano con las manos o algún elemento hasta dejarlo inconsciente, para luego arrojarlo al agua donde finalmente perdió la vida por sumersión.

Si bien los especialistas solicitaron estudios científicos complementarios para corroborar de manera fehaciente si existió un crimen, la Justicia ya ordenó diversos allanamientos. Fuentes ligadas a la pesquisa reconocieron el desconcierto que genera el caso y señalaron que "puede ser una posibilidad, lo que no cierra es todo lo que hay alrededor del ahora fallecido".

El entorno de la víctima vuelve aún más confuso el panorama, debido a que Lescano residía con sus familiares pero solía deambular por las calles de Ullum en una situación de vulnerabilidad. Quienes lo conocían aseguran que no tenía enemigos ni conflictos con nadie, sumado a que nadie lo vio acompañado durante la jornada en que desapareció.

Para llevar claridad sobre los avances en la recolección de pruebas y los procedimientos realizados en las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal confirmó nuevas instancias informativas. El fiscal Adolfo Díaz brindará una conferencia de prensa este jueves para detallar el rumbo de la investigación por la muerte en el dique de Ullum.