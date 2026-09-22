El Departamento de Hidráulica finalizó una intervención de emergencia en el Dique Pachimoco, en Jáchal, donde logró recuperar 8 compuertas que se encontraban fuera de servicio. Con los trabajos, el sistema pasó de tener solo 2 unidades operativas a contar con 10 de las 17 instaladas.

Las tareas se desarrollaron entre el 3 y el 21 de septiembre y tuvieron como objetivo restablecer una capacidad básica de operación antes del período de deshielo y las lluvias de verano.

El dique cumple una función clave en la nivelación y derivación de agua hacia el Canal del Norte. Además, su funcionamiento resulta necesario para permitir la apertura del descargador de fondo del Dique Cuesta del Viento durante tareas de limpieza.

Cómo quedó el Dique Pachimoco

En el Canal del Norte quedaron operativas 3 de sus 5 compuertas, mientras que en el desarenador norte se recuperaron 2 de las 4 existentes.

En el desarenador sur, donde ninguna funcionaba antes de la intervención, lograron poner en servicio 2 de las 4 compuertas.

También fueron recuperadas las compuertas centrales STORNY N.º 1, N.º 3 y N.º 4. La N.º 2 continúa trabada y requiere un diagnóstico específico antes de avanzar con su reparación.

Entre los trabajos se realizaron reparaciones de los sistemas mecánicos y de izaje, cambios de vástagos, refuerzos de vigas, colocación de burletes, lubricación y tareas manuales de desembanque.

Siete compuertas todavía necesitan reparación

Pese al avance, Hidráulica advirtió que la intervención no representa una reparación definitiva. Actualmente permanecen 7 compuertas fuera de servicio y deberán ser abordadas en una nueva etapa.

El organismo señaló que el deterioro existente impide garantizar el funcionamiento continuo de todo el sistema. Por esa razón, la condición alcanzada deberá ser controlada durante su operación.

El operativo comenzó con 4 trabajadores y fue reforzado a 8 durante un corte de agua realizado el 18 de septiembre. En esa etapa se trabajó durante jornadas de aproximadamente 14 horas.

Qué trabajos quedan pendientes

Los técnicos recomendaron realizar una inspección integral de las 17 compuertas, determinar los daños de cada unidad y elaborar un programa de reparación definitiva.

Durante las próximas semanas continuarán las tareas de mantenimiento y seguimiento para evaluar el funcionamiento del Dique Pachimoco antes de avanzar con las intervenciones de fondo.