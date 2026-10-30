Roberto Adrián Molina Aguilera fue condenado este viernes a cuatro años y nueve meses de prisión efectiva por robar una bicicleta en una escuela de Capital. El hombre tenía antecedentes penales y una condena anterior que incidió en la pena que recibió. El hecho ocurrió en la Escuela Echeverría, donde sustrajo el rodado perteneciente a un portero del establecimiento.

La causa fue resuelta mediante un juicio abreviado, luego de que el Ministerio Público Fiscal reuniera pruebas que comprometían al acusado. Entre los elementos incorporados a la investigación había registros de una cámara de seguridad de la escuela que captaron el momento en que ingresó para llevarse la bicicleta.

El fiscal Cristian Catalano explicó que la contundencia de las pruebas llevó al imputado y a su defensa a aceptar un acuerdo con Fiscalía. La víctima también manifestó su conformidad con la resolución, aunque el fiscal aclaró que el consentimiento del damnificado no es un requisito determinante para avanzar con esta salida procesal.

Molina Aguilera ya había sido condenado en octubre de 2018 a un año y seis meses de prisión por dos delitos cometidos durante un viaje en un colectivo de la línea 7 de la empresa La Marina. En aquella oportunidad, se masturbó delante de una pasajera e intentó robarle el teléfono celular. El juez Carlos Lima homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el fiscal Iván Grassi y el defensor Cristian Catalano. Además, recibió una multa de $7.500.

El nombre del condenado también apareció en otros episodios policiales. En agosto de 2012 fue detenido por un intento de robo de una bicicleta en el Club Sioux, en Capital. Más recientemente, el 1 de octubre de 2026, fue detenido acusado de amenazar con un cuchillo a un adolescente de 13 años para robarle una bicicleta rodado 29 en la zona de avenida Circunvalación y General Acha. En ese procedimiento fue interceptado mientras circulaba con el rodado y llevaba un cuchillo entre sus prendas.

La nueva condena por el robo en la Escuela Echeverría volvió a poner sus antecedentes en el centro de la resolución judicial.