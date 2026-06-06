

El Hospital de Pediatría Garrahan vuelve a quedar en el centro de la escena pública tras una grave denuncia gremial. Los trabajadores nucleados en la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) acusaron formalmente a las autoridades del centro de salud de utilizar fondos de la institución para financiar un viaje de diez días a Europa destinado al Director Médico Adjunto, Guillermo Moreno. Según precisaron, los recursos hospitalarios cubrieron pasajes, traslados y el alojamiento en un hotel de cuatro estrellas.

La estancia del funcionario en el exterior contemplaba la participación en un congreso médico en la ciudad de Dublín (Irlanda) y una posterior recorrida por un establecimiento sanitario en Londres (Reino Unido).

La denuncia generó una inmediata oleada de indignación interna. Los representantes sindicales contrastan el costo del viaje oficial con la situación del resto del personal: aseguran que los recursos genuinos del hospital están congelados desde hace más de dos años y que el ítem salarial vinculado al "recupero de costos" —los ingresos que percibe el hospital por la atención a pacientes con cobertura social— lleva ocho meses sin actualización.

Desde la conducción gremial apuntaron de manera directa contra la falta de transparencia en la administración de los fondos que el Garrahan recauda de manera autónoma a través de convenios con obras sociales como IOMA, entre otras prestadoras.

"La indignación en el hospital es enorme. Los trabajadores reclamamos hace meses que hagan público cuánto recauda el Garrahan y en qué se utiliza", enfatizó Alejandro Lipcovich, Secretario General de la Junta Interna de ATE.

El dirigente gremial cuestionó la disparidad de criterios dentro de la institución y el uso discrecional de las partidas financieras. "A una enfermera que se desloma de verdad le descuentan literalmente seis minutos de llegada tarde, mientras los funcionarios hacen lo que quieren. No importa si el viaje de Moreno incluyó la participación en un Congreso, porque al resto de los profesionales se les niega cualquier financiamiento para actividades de ese tipo. Es un privilegio inaceptable", disparó Lipcovich, quien exigió la devolución del dinero y recordó que durante los conflictos salariales de 2025 "aparecieron 40 mil millones de pesos en un fondo de inversión".

En la misma sintonía se expresó Gerardo Oroz, secretario adjunto del sector, quien calificó la gestión de "opaca" y arremetió contra el discurso oficial: "El discurso anticasta de este gobierno es un fraude. Nos da mucha bronca tener otro funcionario de un gobierno enchastrado por escándalos diarios de corrupción, esta vez manejando para beneficio propio los fondos del principal hospital pediátrico del país".

Guillermo Moreno posee un extenso recorrido profesional en el ámbito de la medicina de alta complejidad. Presidió entre 2024 y 2025 la Organización de Soporte Vital Extracorpóreo (ELSO LATAM) y su nombre ganó notoriedad pública en septiembre del año pasado, cuando lideró el primer traslado aéreo con soporte vital avanzado (ECMO) en el país, un operativo conjunto entre el Garrahan y el Hospital Materno Infantil de Salta para estabilizar funciones cardíacas y pulmonares de un paciente crítico.

Sin embargo, a comienzos de este año, su rol sumó funciones de alta sensibilidad política e institucional. Tras la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de desarticular el esquema bajo el cual funcionaba el Programa de Cardiopatías Congénitas, Moreno quedó formalmente a cargo de dicha área.

A pesar de contar con antecedentes en redes institucionales sobre su participación en congresos internacionales —como el realizado en mayo del año pasado en San Pablo, Brasil—, hasta el cierre de esta edición no figuraba información oficial sobre su reciente itinerario europeo. Tampoco se registraron declaraciones aclaratorias por parte de la dirección del hospital ni del Ministerio de Salud de la Nación.

El conflicto promete escalar y tendrá un punto de máxima tensión el próximo jueves, jornada en la que confluirán dos visiones diametralmente opuestas sobre la realidad del hospital de alta complejidad.

