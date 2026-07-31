La despedida a las víctimas de la tragedia ocurrida en Ischigualasto reunió este viernes a funcionarios del Gobierno provincial, dirigentes del oficialismo y del peronismo, además de familiares, amigos y compañeros de trabajo. Entre los presentes estuvieron el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; y el secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, quienes llegaron visiblemente conmovidos. También participaron el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, y el coordinador del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja. A ellos se sumaron directores y secretarios de distintas áreas del Ejecutivo provincial, en una muestra de respaldo institucional hacia las familias de las víctimas.

Desde las primeras horas de la tarde, la Catedral de San Juan se convirtió en el punto de encuentro para despedir a Carlos Heredia, Germán Videla, Rubén Castro y Jorge Carbajal. Vecinos, compañeros de trabajo, amigos y ciudadanos se acercaron de manera constante para rendir homenaje a los cuatro funcionarios fallecidos mientras cumplían tareas vinculadas a la seguridad y la protección de la comunidad.

La presencia de dirigentes de diferentes espacios políticos marcó una jornada en la que las diferencias partidarias quedaron relegadas frente al impacto que generó el accidente. Funcionarios, legisladores e intendentes se acercaron para expresar sus condolencias y brindar respaldo a los familiares de las víctimas.

Entre los representantes del peronismo estuvieron el diputado nacional Cristian Andino, los diputados provinciales Marisa López y Miguel Vega, además del intendente de Ullum, David Domínguez. La participación de referentes de distintos sectores reflejó un acompañamiento institucional en medio del profundo dolor que atraviesa la provincia.

Durante la ceremonia predominó un clima de respeto y recogimiento, con muestras de apoyo hacia las familias y los compañeros de las personas fallecidas. El siniestro conmocionó a San Juan por tratarse de trabajadores que desempeñaban funciones esenciales para la comunidad, por lo que la dirigencia política decidió hacerse presente para acompañar a quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles tras la tragedia.

Con gestos de respeto y mensajes de solidaridad, la despedida se convirtió en un espacio de encuentro entre autoridades, dirigentes y ciudadanos que compartieron el dolor por la pérdida de quienes perdieron la vida en cumplimiento de sus funciones.

Fotos: Gentileza Tiempo de San Juan y Canal 13 San Juan