La Dirección de Discapacidad de San Juan puso en marcha el programa “Equipados al Aula”, destinado a acompañar durante todo el año a niños, niñas y adolescentes con discapacidad que necesiten apoyos escolares adaptados.

La directora del área, Paula Moreno, explicó a DIARIO HUARPE que la iniciativa surgió luego de la experiencia realizada durante las colonias de vacaciones, donde se entregaron kits escolares adaptados y se obtuvo una respuesta positiva. A partir de esos resultados, se decidió ampliar la propuesta y mantenerla vigente durante todo 2026.

Los kits contienen diferentes elementos pensados para facilitar las actividades escolares de las personas con discapacidad. Entre los materiales disponibles se encuentran posicionadores de lápices, cuadernos de diseño universal, mordillos para el tope de lápiz y otros elementos destinados a brindar apoyos durante el proceso educativo.

El programa está dirigido a personas de entre 6 y 20 años y permanecerá vigente hasta diciembre de 2026. Las familias que necesiten acceder a los kits deberán acercarse a la Dirección de Discapacidad, ubicada en Cali, Polifrigoña 2950 Este.

Para solicitar el beneficio deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), fotocopia del DNI del padre, madre o tutor y de la persona beneficiaria, además de un certificado escolar. Este último puede corresponder a una institución educativa o a un centro de rehabilitación.

Desde el organismo señalaron que la intención es que los materiales estén disponibles durante todo el año para quienes los necesiten, de manera de garantizar apoyos adaptados en el ámbito educativo.

“Equipados al Aula” continuará funcionando hasta diciembre de 2026 y busca dar continuidad a la entrega de recursos que comenzó durante las colonias, ampliando el acompañamiento a las familias y a las personas con discapacidad durante el ciclo anual.