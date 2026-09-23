El Gobierno presentó este martes una nueva propuesta sobre Discapacidad a los bloques aliados de la Cámara de Diputados. El texto busca reemplazar el esquema de emergencia vigente y, a diferencia de los cambios incluidos inicialmente en el proyecto de Presupuesto 2027, mantiene varios de los principales mecanismos actuales de asistencia y prestaciones.

Uno de los puntos centrales es la continuidad de la pensión no contributiva por discapacidad. Según la propuesta, el beneficio seguirá actualizándose mensualmente por inflación y quienes lo reciben conservarán el acceso a cobertura de salud.

Además, la pensión podrá ser compatible con un empleo registrado siempre que el ingreso no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. La iniciativa también contempla beneficios impositivos para empleadores que incorporen personas con discapacidad por tiempo indeterminado.

Qué pasará con las prestaciones

Otro de los cambios que había generado cuestionamientos en el debate por el Presupuesto 2027 era la posible eliminación del nomenclador único y de los aranceles de referencia para las prestaciones.

La nueva propuesta mantiene ambos mecanismos. De esta manera, los valores continuarán siendo comunes para los organismos obligados a brindar las prestaciones y tendrán un sistema de actualización periódica. Actualmente, el Gobierno aplica actualizaciones mensuales del nomenclador vinculadas a la inflación.

El proyecto también sostiene el derecho de los prestadores a cobrar las compensaciones previstas por los atrasos acumulados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.

Más controles para acceder a las pensiones

La iniciativa incorpora auditorías periódicas para verificar que quienes reciben pensiones no contributivas continúen cumpliendo los requisitos.

La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá revisar documentación y condiciones socioeconómicas mediante el cruce de información con bases de datos públicas. El Gobierno ya venía realizando auditorías sobre este tipo de beneficios y confirmó que esa política continuará bajo la gestión del nuevo secretario Pablo Di Liscia.

Qué ocurrirá con la Emergencia en Discapacidad

La propuesta impulsada por el oficialismo no plantea prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad. En cambio, busca incorporar de manera permanente distintos mecanismos que actualmente forman parte de ese régimen.

Además, establece que las partidas presupuestarias destinadas al área no podrán ser inferiores, en términos reales, a las del ejercicio anterior.

El texto fue presentado a representantes de bloques aliados durante una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Legisladores participantes expresaron una recepción favorable, mientras que dirigentes del peronismo plantearon dudas sobre la disponibilidad futura de los recursos necesarios para sostener las prestaciones.