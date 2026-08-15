En una jornada dedicada a la historia local y la memoria nacional, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) albergó este viernes la conferencia titulada “La participación sanjuanina en la Campaña Heroica de los Andes”.

El encuentro, con participación libre y gratuita, tuvo lugar en la Sala de Audio y Video de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. La disertación estuvo a cargo de la profesora María Julia Gnecco y contó con la organización de la Subcomisión de Cultura de la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados Docentes y No Docentes de la casa de altos estudios.

Durante la exposición, la disertante abordó las circunstancias históricas que dieron origen a la gesta sanmartiniana y puso en valor la contribución del pueblo de San Juan en la gesta andina. Para ilustrar el desarrollo de los acontecimientos, se proyectaron imágenes y se compartieron testimonios pertenecientes al patrimonio cultural e histórico custodiado en los museos y archivos de la provincia.

La actividad, en la que estuvo presente DIARIO HUARPE, fue compartida entre la comunidad académica y el público general, como instancia de reflexión y reconocimiento hacia uno de los hechos más trascendentes de la historia argentina. La convocatoria fue encabezada por la Dra. Mg. Mónica Gilda González y la presidenta Mag. Prof. Mónica C. Morvillo.

La profesora María Julia Gnecco disertó sobre documentos y fuentes conservadas que datan de principios de siglo XX.

¿Por qué la campaña fue “heroica”?

En su exposición, la profesora María Julia Gnecco fue elaborando un recorrido teórico y también narrativo, basado en los documentos y registros visuales de archivo sobre aspectos y detalles, respecto a la presencia de San Martín en la provincia -que en 1815 pertenecía a la Capitanía General de Cuyo- y cómo se fue preparando la campaña libertadora, cómo fueron las condiciones de la estadía del general en el Convento de Santo Domingo y qué elementos materiales tuvo que disponer del pueblo sanjuanino para la contribución al plan para realizar el Cruce de los Andes.

Para abordarlo, se basó en publicaciones y revistas históricas que datan de 1917, por ejemplo, un ejemplar que se titulaba “Paso de los Andes”.

En esta fuente, poco conocida por los historiadores clásicos -según Gnecco comentó- mostraba datos relevantes. “En ese momento la historia que estaba en el tapete, era la historia militar, la historia política, la historia religiosa, la historia de reconocido, de lo que se suponía que tenía trascendencia. Sin embargo, hay otra mirada que transita esta publicación y que es uno de los primeros temas tratados por Agustín Gnecco”, relató la profesora.

En la diapositiva, se reveló una fachada del edificio del Convento de Santo Domingo de principio de siglo XX. En ese registro, se detalla los gastos comerciales que fueron asentados en un libro contable que hizo San Martín, durante su estadía en San Juan.

En la lectura de los datos, demostró Gnecco lo austero que era el prócer en las condiciones de hospedaje, la comida que consumió, la rutina que compartía con los monjes del convento y hasta podía deducirse, algunas prácticas cotidianas de la época.

“A través de estos detalles, se puede dilucidar la sencillez de un San Martín, lejos del bronce, inmerso en el pueblo, corriendo su misma suerte. Esta austeridad, este ‘dar lo que se tiene’ que además no sobra y aún con lo que se entrega, es una constante en esta publicación, el libro llamado ‘Consulta de gastos’”, dijo la expositora.

“Las contribuciones fueron muy grandes y hubo mucha presión porque no todos donaban lo que lo que tenían o podían en forma voluntad. Es verdad, que hubo castigos para que la gente haga la donación de recursos. Lo interesante aquí, es que, para la campaña, se aportó mucha fuerza de trabajo del pueblo de San Juan, fue algo extraordinario”, comentó.

Además, mostró los elementos que se transportaban en el cruce a partir de fotografías de objetos de época, como mates, alforjas, petacas, escritorios de campaña, las cargas que debían transportar bueyes y mulas, hasta utensilios personales, con el propósito de dar una visión general, cómo fueron las condiciones en que partió la expedición y los obstáculos que se debían afrontar a principios del siglo XIX.

Al finalizar la conferencia, los asistentes tuvieron un refrigerio en el cual se aprovechó el momento para comentar y discutir todo lo que se expuso durante la jornada.

Fotos y video: Martín Brito.



