La próxima Marcha del Orgullo abrió una disputa entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las organizaciones LGBTIQ+ a pocas semanas de la llegada del papa León XIV a la Argentina. La administración porteña pidió trasladar la movilización prevista para el sábado 7 de noviembre, pero sus organizadores ratificaron que se realizará en la fecha anunciada.

El motivo planteado por la Ciudad es el operativo de seguridad y logística que comenzará a desplegarse por la visita del pontífice, cuya llegada a Buenos Aires está prevista para la tarde del domingo 8 de noviembre, procedente de Montevideo.

Fuentes del Gobierno porteño señalaron que el pedido forma parte de una decisión más amplia de reprogramar los eventos masivos previstos para ese fin de semana, debido a la cantidad de fuerzas de seguridad y servicios que estarán afectados a la visita papal. En el caso de la Marcha del Orgullo, propusieron trasladarla al sábado 21 de noviembre y garantizar la logística necesaria para su realización.

Sin embargo, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo rechazó la propuesta y ratificó el sábado 7 de noviembre. La organización envió además una carta al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en la que sostuvo que ambos acontecimientos pueden desarrollarse de manera segura y ordenada.

Uno de los principales argumentos de los organizadores es que la fecha fue definida con varios meses de anticipación y que participantes de distintas provincias y del exterior ya organizaron viajes y alojamientos. También señalaron que artistas, organizaciones sociales, sindicatos y distintas delegaciones planificaron su participación con anticipación.

“Cambiar su fecha no significa mover una actividad en una agenda”, plantearon desde la organización, que advirtió sobre las consecuencias que una modificación tendría sobre la planificación ya realizada.

Además, los organizadores aseguraron que, hasta el momento, ni el Gobierno nacional ni el Vaticano solicitaron modificar la fecha y atribuyeron el pedido exclusivamente al Gobierno porteño.

Otro punto de conflicto pasa por el apoyo logístico de la Ciudad. Según la Comisión, se les comunicó que, si mantienen la movilización el 7 de noviembre, el Gobierno porteño podría no brindar el acompañamiento habitual, que incluye servicios como ambulancias, baños y otros elementos necesarios para un evento multitudinario.

Por su parte, desde la administración porteña sostuvieron que el pedido responde exclusivamente a cuestiones operativas y de seguridad vinculadas con la visita de León XIV y no al contenido o las consignas de la movilización.

La 35ª Marcha del Orgullo está prevista para el sábado 7 de noviembre. La convocatoria oficial establece actividades desde la mañana y el inicio de la movilización durante la tarde en Plaza de Mayo.

Un día después llegará el Papa

León XIV tiene previsto arribar a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre y permanecer en el país hasta el miércoles 11. Su agenda contempla actividades en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

La proximidad entre ambos acontecimientos es ahora el centro de una negociación que, hasta este jueves, no logró modificar la decisión de los organizadores: la Marcha del Orgullo sigue convocada para el 7 de noviembre.