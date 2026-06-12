En el sector profesional de la industria informática y la computación, hay un cruce picante entre la conducción de la Asociación Gremial de Computación (AGC) y las autoridades de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).

El contrapunto gira en torno al salario promedio de los profesionales y la dinámica de expansión tanto de firmas como de puestos de trabajo, a lo que le podría agregar la disputa entre precarización laboral y calidad laboral.

El disparador de la confrontación fue un informe del Observatorio Permanente del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), que depende de las patronales, donde se estimó que los ingresos promedios rondan los $3.300.000, con una recomposición anual del 42,5% que le permitió ganar a la inflación.

En resumen, el sindicato contradice los números oficiales de la cámara empresarial. Frente a estos datos, la organización el Observatorio del Trabajo Informático (OTI) del sindicato -basados en los registros oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la ARCA- reveló que, en un universo de 171.316 informáticos, el salario promedio está en $1.512.473 para el segmento de software y en $1.249.397 en el de hardware. Con estos números, la masa salarial global en dólares se consolida en u$s2.644 millones, encajando con el volumen de ventas al exterior y los márgenes de ganancia comercial del mercado interno.

El secretario General de la AGC, Ezequiel Tosco, fue más duro aún, afirmando que el documento empresarial "no representa la situación que están atravesando los trabajadores, con una pronunciada caída de sus haberes", al tiempo que subrayó que "la supuesta escasez de talento de las patronales es una excusa para bloquear el convenio colectivo en el sector". En este punto, voceros gremiales advirtieron que la cámara aprovechará la Ley de Modernización Laboral no solo para no poner en funcionamiento el convenio, sino para alentar la creación de sindicatos por empresas.

Según el gremio, el análisis de la CESSI no es real, ya que se basa en una encuesta voluntaria a solo 235 empresas asociadas, que emplean a 40.170 personas, sobre un universo real que supera los 155.000 registrados en todo el país. Al respecto, explicaron que "al calcular un promedio y no una mediana, la cifra se desplaza artificialmente hacia arriba por los jugosos sueldos de directores, gerentes y personal jerárquico fuera de convenio".

Advierten que los despidos crecieron 67% en el último año. El observatorio de los trabajadores señaló que "tomando los datos de la CESSI (155.545 puestos de trabajo formales a un promedio bruto de $3.300.000) y se proyecta la masa salarial anualizada (incluyendo los doce meses más el aguinaldo) convertida al tipo de cambio MEP de $1.274 que cita la propia cámara, el costo laboral del software llegaría a los u$s5.233 millones anuales", agregando que "la contradicción salta sola, ya que el mismo documento de la CESSI declara que las exportaciones totales del sector representaron apenas u$s2.651 millones".

Tosco indicó: "Si la masa salarial duplica esas exportaciones, no quedaría margen para mercado interno, infraestructura, impuestos, alquileres ni ganancias. El sector estaría operativamente quebrado".

Acto seguido, advirtió que las cesantías crecieron un 67%. En realidad, los empresarios intentaron suavizar la situación mostrando una tasa de rotación general estable del 21%. Sin embargo, al desagregar el indicador, la tasa de despidos directos saltó del 3% al 5% en un año". El dirigente indicó: "El año pasado, las empresas despidieron más, y los trabajadores, enfrentando un mercado contractivo, renunciaron menos".

La clave del convenio colectivo que las empresas rechazan

Sobre la escasez de programadores, el informe gremial sostuvo que, durante una década, las patronales argumentaron que la "falta de talento" y personal calificado les impedía atarse a las pautas de un convenio colectivo. "El propio informe empresarial desestima esa versión, ya que la disponibilidad de recursos calificados cayó al quinto lugar de las preocupaciones de los gerentes, siendo desplazada al primer puesto por el ítem de los costos salariales", manifestó, destacando que "el problema no es la falta de personal, sino la negativa a pagar lo que el personal requiere para no perder poder de compra".

Ante este panorama, el sindicato resaltó la importancia de la negociación paritaria. Graficó que mientras la mediana general del software libre quedó estancada en $1.500.000, la mediana salarial bajo el convenio colectivo de trabajo (CCT) de la AGC se ubicó un 81% encima, alcanzando los $2.735.910.

Durante el período analizado, los informáticos amparados bajo el convenio recibieron cuatro actualizaciones paritarias trimestrales consecutivas:

11,8% en el primer trimestre

9% en el segundo

6% en el tercero

6% en el cuarto

"Con un acumulado anual compuesto del 36,9%, logrando ganarle de forma neta a la inflación general (que promedió el 31,5%) por 5,4 puntos porcentuales", explicaron.

Por otra parte, confirmó que ya acordó para el segundo trimestre un incremento del 9,4%, blindando una vez más las planillas salariales frente al 7,1% de inflación proyectada por el Banco Central para el mismo período.