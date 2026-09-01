



El fotógrafo documental argentino Tadeo Bourbon se consagró ganador en la edición 2026 del prestigioso concurso internacional World Press Photo, gracias a una impactante captura titulada "La Argentina de Milei". La imagen retrata el momento de represión durante una protesta y represión frente al Congreso Nacional, poniendo el foco en las protestas de jubilados y sectores vulnerables.

El jurado de la reconocida entidad internacional destacó que la fotografía premiada "constituye una poderosa representación de los desafíos que enfrentan quienes defienden la justicia social". A través de una composición dinámica y una precisión milimétrica en el disparo, la obra visibiliza la marcada disparidad y el desequilibrio de fuerzas entre el despliegue de efectivos policiales fuertemente armados y la resistencia de manifestantes, simbolizados en la figura de un sacerdote.

Tadeo Bourbon, nacido en Buenos Aires en 1993 y formado en la Escuela de Reporteros Gráficos de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) junto con posgrados internacionales, integra el Colectivo Triada. Su trabajo galardonado encapsula el clima social del país bajo la actual administración y posiciona nuevamente al fotoperiodismo argentino en lo más alto de la escena global, compartiendo podio en esta edición con otro compatriota reconocido, Pablo Piovano.

La distinción otorgada por el World Press Photo no solo resalta la calidad técnica y narrativa de la obra de Bourbon para la Revista Mu, sino que deviene en un registro histórico de alto impacto sobre las tensiones políticas, la movilización callejera y la defensa de los derechos sociales en la Argentina contemporánea.