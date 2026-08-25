El doble terremoto que golpeó a Venezuela el pasado 24 de junio dejó hasta el momento 6.509 personas fallecidas, de acuerdo con el último balance oficial difundido por las autoridades. La cifra aumentó en 71 víctimas respecto del reporte de la semana anterior.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, afectaron principalmente al estado de La Guaira, ubicado en la zona costera cercana a Caracas. A dos meses de la tragedia, continúan los operativos de búsqueda y remoción de estructuras colapsadas.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó además que 226.696 personas fueron atendidas en hospitales desde el desastre, unas 140.338 más que las contabilizadas en el informe del 17 de agosto.

Miles de viviendas afectadas

Las consecuencias del terremoto todavía son visibles en las zonas más afectadas. Hasta el momento fueron inspeccionados 60.785 inmuebles residenciales, de los cuales 11.001 presentan daños considerados de “alto riesgo”.

En tanto, el Gobierno informó que se entregaron 335 viviendas a personas damnificadas por los sismos.

Uno de los principales trabajos continúa siendo la limpieza de las zonas afectadas. Según el último balance, ya fueron retiradas 600.790 toneladas de escombros, aunque todavía quedan sectores donde continúan las tareas de remoción y búsqueda de posibles víctimas.

Continúa la búsqueda de desaparecidos

Las autoridades venezolanas todavía no brindaron una cifra oficial de personas desaparecidas a nivel nacional. Sin embargo, familiares de víctimas de La Guaira habían reportado 1.579 personas desaparecidas hasta principios de agosto.

La emergencia también provocó un fuerte impacto económico en la región. En La Guaira, una de las zonas más afectadas, miles de comercios permanecen cerrados y el turismo continúa prácticamente paralizado. Un relevamiento citado por medios internacionales indicó que solo 1.752 de los casi 7.000 negocios que funcionaban antes de los terremotos habían reabierto.

Mientras las autoridades avanzan con la reconstrucción, los equipos de emergencia mantienen los trabajos entre los escombros y las comunidades afectadas intentan recuperar progresivamente sus viviendas, comercios y actividades cotidianas.