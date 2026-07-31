Docentes universitarios adhieren al paro nacional del lunes 3 de agosto

Los docentes universitarios nucleados en SIDUNSJ confirmaron que adherirán al paro nacional de 24 horas convocado para el próximo lunes 3 de agosto, una medida que abarcará todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el universitario. La protesta fue impulsada a nivel nacional y tiene como eje el reclamo por el financiamiento de la educación pública y la recomposición salarial del sector.

La secretaria general de SIDUNSJ, Guadalupe Aguiar, explicó que la decisión responde a la convocatoria nacional y a una serie de demandas que, según sostuvo, continúan sin respuesta por parte del Gobierno nacional.

"Estamos adhiriendo a la convocatoria que hace CTERA a nivel nacional para un paro de 24 horas de todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario", señaló la dirigente.

Reclamos por salarios y financiamiento

Aguiar indicó que uno de los principales reclamos es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de una medida cautelar vinculada al financiamiento del sistema. Además, sostuvo que las negociaciones salariales aún no compensan la pérdida del poder adquisitivo sufrida por los docentes.

Según explicó, la última reunión paritaria se realizó en junio y permitió una recomposición parcial de los haberes, aunque aseguró que todavía resta recuperar más de la mitad de la pérdida acumulada frente a la inflación.

"Tuvimos una reunión paritaria en junio. Esa reunión tuvo como resultado la recomposición de una parte de esa deuda. Queda más del 50% todavía por reponer", afirmó.

En ese sentido, remarcó que el gremio solicita que esa recuperación salarial continúe mediante la negociación paritaria, mecanismo que consideró el ámbito adecuado para resolver el conflicto entre los sindicatos y el Estado.

Sin movilización prevista

Respecto de las actividades previstas para la jornada del lunes, la secretaria general indicó que, por el momento, la medida consistirá únicamente en un paro total de actividades y que no está confirmada una movilización.

"En principio es medida de fuerza. Estamos atentos a lo que CTERA está proponiendo, pero adherimos a esa convocatoria de 24 horas de paro total del sistema educativo", expresó.

Advierten por nuevas medidas

Desde SIDUNSJ no descartan una profundización del conflicto si no hay avances en las negociaciones salariales. Aguiar señaló que tanto la federación CONADU como el sindicato local analizan un plan de lucha para el segundo cuatrimestre.

La dirigente advirtió que la continuidad normal de las actividades académicas podría verse comprometida si no se concreta la recomposición salarial que reclaman los trabajadores universitarios.