Los docentes universitarios realizarán un paro de 72 horas si este martes no se cumple con el porcentaje adeudado por recomposición salarial. Así lo confirmó Guadalupe Aguilar, secretaria de Sidunsj, a DIARIO HUARPE, al explicar la situación del reclamo nacional.

“Si mañana no se cumple con el porcentaje adeudado a la docencia universitaria, vamos a medida de fuerza por 72 horas en conjunto con las federaciones docentes”, afirmó Aguilar. La medida se concretaría luego de que venza el plazo de cinco días establecido a partir del reclamo judicial.

El plazo vence este martes

Aguilar explicó que desde Conadu realizaron un plenario para analizar la situación y la resolución del juez Cormick sobre el cumplimiento de la ley y la recomposición salarial. Además, señaló que las federaciones y el frente sindical realizaron una presentación judicial el viernes pasado.

“Emplazamos de la misma manera que el juez Cormick en cinco días”, explicó la secretaria de Sidunsj. Según indicó, ese plazo vence este martes, por lo que la falta de cumplimiento derivaría en la medida de fuerza anunciada.

El reclamo de la docencia universitaria alcanza al 33,4%, según detalló Aguilar. La dirigente explicó el impacto de ese porcentaje mediante una comparación con los días de trabajo.

“De 10 días trabajados se están pagando 6 días y medio”, sostuvo. Para la referente, esa diferencia representa la deuda que el Estado nacional mantiene con la docencia universitaria y con las universidades.

La expectativa de destrabar el conflicto

Pese a la posibilidad de una medida de fuerza, Aguilar manifestó que existe expectativa de que el conflicto pueda resolverse. “Entendemos que sí”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de destrabar la situación.

La dirigente destacó la necesidad de mantener la unidad entre las organizaciones docentes para sostener el reclamo. “Tenemos el optimismo de la fuerza colectiva y entendemos que tenemos que unirnos para poder hacer esa fuerza”, afirmó.

Aguilar también sostuvo que el reclamo incluye el cumplimiento de la ley y el sostenimiento de las universidades públicas. “La ley hay que cumplirla, que las universidades públicas hay que sostenerlas y que el proyecto de país se sostiene con universidades públicas, gratuitas y de calidad”, expresó.

Finalmente, vinculó ese objetivo con la situación salarial de quienes trabajan en las universidades. “Y de eso depende que sus trabajadores estén bien pagos”, concluyó.