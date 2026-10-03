Dolor de espalda repentino: cuándo ir a la guardia y mitos del reposo

Un movimiento inadecuado o levantar peso genera un pinchazo agudo en la columna que frena cualquier actividad habitual en segundos. Frente a esta molestia severa, la reacción más común suele ser el descanso total en la cama. Sin embargo, el médico Min Yoo de la Mayo Clinic aclara el impacto real de esta medida y detalla cuándo un cuadro requiere atención profesional inmediata.

El especialista señala que el descanso absoluto no ayuda a acelerar la sanación. Según explica Yoo, "se recomienda reposo relativo. Sin embargo, eso no significa reposo en cama porque el reposo en cama no siempre mejora las cosas". Por este motivo resulta conveniente suspender solo las tareas pesadas y sostener un movimiento liviano que resulte tolerable.

Para las primeras horas del episodio, los tratamientos simples en el hogar ayudan a moderar la inflamación. La aplicación de hielo en los primeros 2 o 3 días disminuye el malestar inicial, mientras que el calor posterior relaja la zona. También se suma el uso de cremas analgésicas de venta libre que cuestan desde 5000 pesos en adelante, o medicamentos como ibuprofeno y paracetamol, previo control para personas con afecciones gástricas, renales o cardíacas.

Aunque gran parte de las molestias lumbares ceden de forma paulatina, existen indicadores de gravedad que obligan a acudir a una guardia sin demoras. Entre las señales principales se destacan la pérdida de control en la vejiga o los intestinos, la falta de fuerza en las extremidades inferiores, el adormecimiento en la zona genital o glútea y las punzadas intensas en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis.

Para evitar recaídas en el futuro, los profesionales sugieren fortalecer la musculatura del tronco y mantener la flexibilidad. Trabajar la zona abdominal junto con una postura adecuada al levantar cargas pesadas minimiza el riesgo de sufrir nuevos tirones en la columna.