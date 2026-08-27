Un dolor de muela intenso, una hemorragia, una infección, la rotura de un diente o un traumatismo pueden convertirse en una urgencia odontológica. Ante estas situaciones, esperar a que el dolor desaparezca o recurrir a la automedicación puede retrasar el diagnóstico y favorecer complicaciones. La recomendación es consultar con un profesional para recibir una evaluación y el tratamiento adecuado.

El profesional explicó que la mayoría de las consultas urgentes están relacionadas con el dolor dental.

“Una urgencia generalmente es que tenés que ir inmediatamente al odontólogo”, señaló.

Aunque existen distintos motivos de atención, el dolor es uno de los principales. Puede estar asociado a caries profundas que alcanzaron el nervio y provocaron una inflamación conocida como pulpitis. También requieren consulta las infecciones, el mal olor persistente, las hemorragias, la pérdida de una pieza dental, la rotura de dientes o coronas y los traumatismos provocados por golpes o caídas.

Cuándo no conviene esperar

Uno de los principales errores es postergar la consulta con la expectativa de que las molestias desaparezcan. “Se les va complicando el cuadro”, advirtió Giampietro. En determinados casos, una infección que no recibe el tratamiento correspondiente puede agravarse y requerir una atención más compleja.

Jorge Giampietro, odontólogo

El abordaje comienza con la evaluación clínica. El odontólogo analiza los síntomas, realiza la historia clínica y, cuando es necesario, solicita estudios radiográficos para establecer un diagnóstico y definir cómo resolver el problema.

La intervención suele realizarse en el momento, salvo que existan condiciones particulares que obliguen a tomar precauciones adicionales. Por ejemplo, algunos pacientes con enfermedades cardíacas, determinadas intervenciones previas o situaciones especiales durante el embarazo pueden requerir autorización o coordinación con el médico tratante.

Giampietro también remarcó la importancia de no automedicarse. Los antibióticos no deben utilizarse por decisión propia ni indicarse de manera indiscriminada. Su uso depende del diagnóstico y de las características de cada cuadro.

“No hay que dar antibióticos porque sí”, explicó.

Qué hacer ante un golpe o la pérdida de un diente

Los traumatismos requieren una evaluación rápida. Si un niño pierde un diente permanente por un golpe, el profesional indicó que debe manipularse con cuidado, evitando tocar la raíz. El tiempo es un factor clave para intentar un eventual reimplante.

También es importante diferenciarlo de un diente temporal: no todas las piezas que se pierden deben reimplantarse. Por eso, ante una caída, un golpe durante la práctica deportiva, sangrado o movilidad dental, la consulta permite determinar la gravedad de la lesión.

Incluso cuando no hay dolor intenso, pueden existir cortes que requieran sutura, lesiones en los tejidos o daños en los dientes que necesitan estudios para ser detectados.

La mejor estrategia, sin embargo, sigue siendo la prevención. Los controles periódicos permiten detectar caries y otros problemas antes de que se transformen en dolor o infección. “No llegar a cumplir una urgencia, tenés que ir antes a la prevención”, resumió Giampietro.

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