La muerte de Walter Alexis Castillo, de 46 años, generó una profunda conmoción en Calingasta. El hombre perdió la vida este viernes 28 de agosto luego del grave choque que protagonizó cuando circulaba en moto por Tamberías y terminó impactando contra un camión.

Castillo era vecino de Tamberías y trabajador de planta permanente de la Municipalidad de Calingasta, donde además se desempeñaba como chofer. Entre sus compañeros era conocido como “Chula” y, tras conocerse su fallecimiento, desde el municipio expresaron públicamente su pesar.

La despedida de la Municipalidad de Calingasta.

“Despedimos a Walter con cariño y reconocimiento por el camino compartido junto a nuestra comunidad municipal. Que en paz descanses, Chula”, expresaron desde la Municipalidad en parte del mensaje difundido tras la tragedia.

Además de su actividad como trabajador municipal, Castillo estaba vinculado con la producción agrícola del departamento. Se dedicaba al cultivo de ajo y quinoa, siendo esta última una producción poco habitual en la zona.

El choque que terminó con su vida

El siniestro ocurrió alrededor de las 12.28 en la intersección de las calles Maipú y Ramón Díaz, en Tamberías. Castillo circulaba en una motocicleta Mondial 150 cuando, por circunstancias que todavía se encuentran bajo investigación, se produjo la colisión contra un camión.

El vehículo de mayor porte era conducido por Gastón Marcos Olguín, de 49 años y oriundo de Mendoza. Después del fuerte impacto, la motocicleta se incendió y quedó seriamente afectada por las llamas.

Castillo sufrió lesiones de extrema gravedad. Debido a su estado, se había previsto trasladarlo mediante un helicóptero sanitario hacia el Hospital Rawson para recibir atención de mayor complejidad, pero finalmente murió antes de que pudiera concretarse la derivación.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que trabaja para determinar la mecánica y las circunstancias en las que se produjo el choque fatal.