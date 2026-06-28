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Provinciales > Pronóstico

Domingo helado en San Juan con una mínima de -1°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fría para este domingo 28 de junio en San Juan. La temperatura mínima será de -1°C.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El frío volverá a ser protagonista durante la jornada en San Juan.

El domingo 28 de junio comenzará con temperaturas bajo cero en San Juan, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mínima prevista es de -1°C, mientras que la máxima llegará a 13°C durante la tarde.

Según el organismo, la mañana se presentará con cielo ligeramente nublado y una temperatura por debajo de los 0°C. Con el correr de las horas, el cielo estará despejado, favoreciendo una tarde con condiciones estables y una temperatura más agradable.

Hacia la noche volverá la nubosidad parcial, con una temperatura cercana a los 3°C.

(Fuente: Servicio Meteorológico Nacional).

El pronóstico también indica que no hay probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada. En cuanto al viento, soplará entre 13 y 22 kilómetros por hora, con dirección predominante del sudoeste por la mañana, del sur durante la tarde y del norte hacia la noche.

Con este panorama, el domingo estará marcado por un amanecer muy frío y una tarde con condiciones estables, sin lluvias previstas en la provincia.

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