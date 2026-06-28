El domingo 28 de junio comenzará con temperaturas bajo cero en San Juan, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mínima prevista es de -1°C, mientras que la máxima llegará a 13°C durante la tarde.

Según el organismo, la mañana se presentará con cielo ligeramente nublado y una temperatura por debajo de los 0°C. Con el correr de las horas, el cielo estará despejado, favoreciendo una tarde con condiciones estables y una temperatura más agradable.

Hacia la noche volverá la nubosidad parcial, con una temperatura cercana a los 3°C.

(Fuente: Servicio Meteorológico Nacional).

El pronóstico también indica que no hay probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada. En cuanto al viento, soplará entre 13 y 22 kilómetros por hora, con dirección predominante del sudoeste por la mañana, del sur durante la tarde y del norte hacia la noche.

Con este panorama, el domingo estará marcado por un amanecer muy frío y una tarde con condiciones estables, sin lluvias previstas en la provincia.