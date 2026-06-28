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Domingo helado en San Juan con una mínima de -1°C
POR REDACCIÓN
El domingo 28 de junio comenzará con temperaturas bajo cero en San Juan, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mínima prevista es de -1°C, mientras que la máxima llegará a 13°C durante la tarde.
Según el organismo, la mañana se presentará con cielo ligeramente nublado y una temperatura por debajo de los 0°C. Con el correr de las horas, el cielo estará despejado, favoreciendo una tarde con condiciones estables y una temperatura más agradable.
Hacia la noche volverá la nubosidad parcial, con una temperatura cercana a los 3°C.
El pronóstico también indica que no hay probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada. En cuanto al viento, soplará entre 13 y 22 kilómetros por hora, con dirección predominante del sudoeste por la mañana, del sur durante la tarde y del norte hacia la noche.
Con este panorama, el domingo estará marcado por un amanecer muy frío y una tarde con condiciones estables, sin lluvias previstas en la provincia.