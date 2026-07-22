El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría impulsando al titular de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato para convertirse en el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según publicó el diario estadounidense New York Post a partir de fuentes cercanas al mandatario.

De acuerdo con la información difundida, Trump considera que Infantino, de 56 años, es una figura con reconocimiento internacional y con capacidad para generar consensos entre distintos sectores políticos y diplomáticos.

La valoración del presidente estadounidense habría surgido, en parte, a partir de la relación que ambos construyeron durante la organización del Mundial 2026, torneo que fue organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

La sucesión de António Guterres

El próximo secretario general de Naciones Unidas será elegido durante este año para reemplazar al actual titular del organismo, el portugués António Guterres, cuyo mandato finalizará a fines de diciembre.

El proceso de designación requiere, en primera instancia, una recomendación del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos cuenta con poder de veto. Luego, el candidato debe ser confirmado por la Asamblea General.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que Infantino haya aceptado una eventual candidatura ni de que Estados Unidos haya presentado formalmente su postulación.

Una relación fortalecida durante el Mundial 2026

La relación entre Trump e Infantino se profundizó durante los preparativos y el desarrollo del Mundial 2026.

Ambos participaron de distintos actos vinculados al torneo y compartieron apariciones públicas durante la organización del evento. Además, el presidente estadounidense recibió en diciembre el primer Premio de la Paz de la FIFA, una distinción creada por el organismo que dirige el dirigente suizo.

Infantino, quien preside la FIFA desde 2016 y fue reelegido para un nuevo mandato en 2023, ha mantenido una presencia creciente en espacios de diálogo internacional vinculados al deporte y la diplomacia.

El vínculo histórico de Trump con la ONU

La posibilidad de que Trump impulse a una figura cercana al mundo del fútbol para liderar Naciones Unidas genera particular atención debido a la relación conflictiva que el mandatario mantuvo con organismos multilaterales durante sus períodos en la Casa Blanca.

Durante su gestión, Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París sobre cambio climático, anunció la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y abandonó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su primer mandato.

La eventual llegada de Infantino al máximo cargo diplomático internacional abriría un escenario inédito, al colocar a un dirigente deportivo al frente de una de las instituciones políticas más importantes del mundo.