El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la propuesta presentada por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y avanzar hacia un nuevo acuerdo para poner fin a las hostilidades en Medio Oriente. El mandatario confirmó este sábado que recibió la iniciativa, pero decidió descartarla.

“Hicieron una propuesta, pero la rechacé”, dijo Trump ante la prensa antes de abandonar la Casa Blanca. El rechazo se produjo después de que Irán presentara el plan a través de mediadores de Qatar durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Qué proponía Irán

El canciller iraní, Abás Araqchi, había explicado que el plan establecía un cronograma de siete días. Si Washington aceptaba la propuesta, durante los primeros días comenzarían las medidas necesarias para avanzar hacia un cese de las hostilidades y, en el sexto día, Irán reabriría el estrecho de Ormuz. Para el séptimo día estaban previstas nuevas conversaciones con Estados Unidos.

A cambio, Teherán reclamaba que Estados Unidos levantara el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, suspendiera las sanciones que afectan las ventas de petróleo y liberara activos iraníes congelados. El plan también contemplaba un alto el fuego regional, incluido el frente del Líbano.

La propuesta incluía además la posibilidad de retomar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque funcionarios de Teherán señalaron que el país no estaba dispuesto a renunciar a sus posiciones sobre el enriquecimiento de uranio.

Por qué es importante el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales puntos de presión dentro del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Es una vía marítima estratégica para el transporte internacional de energía y su cierre o reapertura tiene consecuencias sobre el flujo de petróleo y gas.

Según estimaciones citadas durante las negociaciones, antes de la guerra por esa zona transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas comercializados a nivel mundial.

Irán había señalado previamente que podía reabrir el paso en siete días si Estados Unidos reducía la presión militar y levantaba el bloqueo sobre sus puertos. La propuesta formal presentada esta semana buscó convertir esa posibilidad en parte de un acuerdo más amplio.

Qué puede pasar ahora

El rechazo de Trump mantiene abiertas las diferencias entre Washington y Teherán. Reuters informó que, antes de la confirmación pública del mandatario, Irán esperaba una respuesta estadounidense mientras continuaban los contactos mediante intermediarios. Un funcionario estadounidense había definido esas conversaciones como “positivas y constructivas”.

La iniciativa también se produjo en un contexto de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y mientras persisten las hostilidades en distintos puntos de Medio Oriente.

Por ahora, el plan de siete días presentado por Teherán quedó descartado por Washington, mientras el estrecho de Ormuz continúa en el centro de la disputa entre ambos países.